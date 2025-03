Flamengo não encontra lesão em Léo Pereira e atualiza situação de Gerson e De Arrascaeta

O Flamengo se prepara para fazer sua estreia na Copa Libertadores nesta quinta-feira, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. O Rubro-negro divulgou, nesta segunda-feira, que o zagueiro Léo Pereira não teve lesão diagnosticada e atualizou a situação de Gerson e De Arrascaeta.

Autor do gol do Flamengo no empate em 1 a 1 diante do Internacional no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Léo Pereira precisou ser substituído nos minutos finais, após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Nesta segunda-feira, o zagueiro se reapresentou normalmente e um exame clínico não indicou lesão na região. O jogador participou de um trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Flamengo.

Com isso, Léo Pereira deve estar à disposição do treinador Filipe Luís para o duelo contra o Deportivo Táchira nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo.

Por outro lado, Gerson e De Arrascaeta, que também desfalcaram o Rubro-negro na partida contra o Colorado, seguem como dúvidas para o duelo na Venezuela. Os dois jogadores se machucaram enquanto defendiam suas seleções durante a última data-Fifa.

Gerson, com dores na coxa esquerda, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT George Helal nesta segunda-feira. Arrascaeta, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita, deu sequência aos trabalhos com a fisioterapia do clube e segue o plano de recuperação estabelecido pelo departamento médico.

Além deles, Danilo e Matías Viña também seguiram o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo.