Flamengo: Filipe Luís pode improvisar ou ter jovens na zaga na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís pode ter que fazer uma escolha difícil na escalação do Flamengo na estreia da Libertadores, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela. Léo Pereira deixou o campo com dores no empate diante do Internacional, no último sábado, e gera apreensão nos bastidores.

O que aconteceu

Autor do gol de empate no Maracanã, Léo Pereira foi substituído aos 43 minutos da etapa complementar. O zagueiro sofreu uma forte pancada no joelho esquerdo em dividida com Carbonero, do Internacional, e até tentou ficar em campo.

Apesar do susto, o defensor deixou o gramado de pé, mesmo que mancando. Ele fez tratamento ainda no banco de reservas. Durante a entrevista de Ortiz, companheiro de zaga, na zona mista, Léo Pereira passou ao lado da imprensa sem aparentar estar sentindo fortes dores.

O UOL apurou que a pancada preocupa mais a curto prazo, diante das primeiras impressões após o apito final. O zagueiro será reavaliado pelo departamento médico no CT do Flamengo durante a reapresentação. Pode ser que Léo Pereira não viaje para a Venezuela.

Improviso ou jovem da base?

Caso o joelho de Léo apresente problemas durante a avaliação, ou o Flamengo opte por preservá-lo da cansativa viagem até San Cristóbal, que fica a 800km de Caracas, Filipe Luís terá uma escolha a fazer. David Luiz e Fabrício Bruno foram negociados na última janela, ou seja, as opções de zagueiros experientes são escassas.

Danilo, que serviria como opção, já que migrou de lateral para a zaga da Juventus ao longo das últimas temporadas, está entregue ao departamento médico e não tem chances de viajar.

Dois caminhos se apresentam para Filipe Luís: a improvisação de Alex Sandro, que seguiu o mesmo caminho de Danilo na Itália, ou lançar uma prata da casa. Cleiton, apelidado de Bahia nos bastidores do Flamengo, surgiria como opção. Carbone e João Victor também já receberam moral do treinador nesta temporada, mas as circunstâncias de uma estreia na Libertadores podem pedir um atleta mais experiente.

É importante frisar que, se Léo Pereira não viajar para a Venezuela, também pode ficar fora da viagem para a Bahia. O Flamengo enfrenta o Vitória no domingo seguinte, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e vai direto de San Cristóbal.

Até lá, Filipe Luís terá três atividades no Ninho do Urubu para definir os relacionados. O Flamengo embarca rumo a Venezuela na quarta e enfrenta o Deportivo Táchira na quinta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pueblo Nuevo.