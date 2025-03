Exame não aponta lesão em Léo Pereira após pancada em empate do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Não passou de um susto. Após sofrer uma pancada no joelho esquerdo onde precisou ser substituído no empate do Flamengo em 1 a 1 com o Internacional, o zagueiro Léo Pereira passou por exames que não apontaram lesão.

O que aconteceu

O Rubro-Negro divulgou um boletim médico na manhã de hoje. Segundo o comunicado, o defensor participou normalmente do trabalho regenerativo junto com os titulares do último sábado.

O Flamengo também deu um informe sobre a situação de quatro lesionados: Gerson, Arrascaeta, Danilo e Viña. Confira abaixo:

"LÉO PEREIRA

Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, jogador se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda-feira (31), fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado.

GERSON

Jogador fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT George Helal nesta segunda-feira (31).

DE ARRASCAETA

Atleta iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no última sábado, e deu sequência nesta segunda-feira (31). Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

DANILO

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube.

VIÑA

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube."