Ex-São Paulo diz que daria voadora em Memphis se ele subisse na bola

Ex-São Paulo, o meio-campista Wellington afirmou que teria dado uma voadora em Memphis Depay se estivesse em campo no momento da provocação do holandês, assim como aconteceu na decisão do Paulistão contra o Palmeiras.

O que aconteceu

O jogador do Corinthians provocou o Palmeiras nos acréscimos do segundo jogo da final. Com o título praticamente em mãos, ele chegou à linha de fundo, próximo à bandeirinha de escanteio, e subiu em cima da bola com os dois pés. Os jogadores rivais ficaram irritados com o drible e partiram para a briga.

Wellington disse que daria uma voadora no holandês se estivesse em campo. A declaração foi dada durante o programa Domingol, apresentado por Benjamin Back na CNN Brasil. Na sequência, o meio-campista disse estar brincando, mas admitiu: chegaria firme.

Benja: Se o Memphis sobe em cima da bola... Você ia dar no meio dele?

Wellington: Ah, eu ia dar uma voadora. Sem dúvida nenhuma.

Benja: Por quê? Você foi muito sincero agora.

Wellington: Eu sou muito sincero.

Benja: Você daria uma voadora nele?

Wellington: Daria uma voadora. Uma na costela e outra na bola.

Benja: Você está falando sério?

Wellington: Não, tô brincando. Vou instigar a violência... Mas eu ia chegar firme.

Revelado pelo São Paulo, Wellington defendeu o profissional do time tricolor entre 2008 e 2018. Ele conquistou o título brasileiro de 2008 e a taça da Sul-Americana de 2012. Ainda defendeu times como Fluminense, Internacional, Vasco e Athletico Paranaense.

Wellington chegou a ser anunciado como reforço do Noroeste para 2025. Porém, 20 dias depois, ele rescindiu o contrato com o Norusca e não disputou uma partida sequer do Paulistão.