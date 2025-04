Everton Ribeiro pede desculpa por expulsão contra o Corinthians: "Prejudiquei o time"

Nesta segunda-feira, Everton Ribeiro se desculpou pela expulsão contra o Corinthians, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. O capitão do Bahia agradeceu pela "resiliência" dos companheiros de time e enfatizou a necessidade de "levantar a cabeça" por meio de post publicado em seu perfil no Instagram.

Aos seis minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro cometeu falta em Talles Magno e recebeu o segundo cartão amarelo. O Bahia vencia o jogo pelo placar mínimo, mas não aguentou segurar o resultado com a desvantagem numérica e sofreu o empate do Corinthians, aos 45 da etapa final.

"Queria me desculpar pela expulsão de ontem, algo tão raro na minha carreira, mas que nunca deixa de me entristecer. É muito ruim sentir que prejudiquei o time. Peço perdão a toda a Nação Tricolor e aos meus companheiros, a quem agradeço também pela dedicação e resiliência mesmo com um homem a menos por quase todo o segundo tempo. Agora é levantar a cabeça, porque a temporada não nos dá tempo para lamentações", escreveu o jogador.

Essa foi apenas a sexta expulsão na carreira de Everton Ribeiro e a primeira atuando pelo Bahia. O meia havia desfalcado o Tricolor uma vez por suspensão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, contra o Flamengo, por acúmulo de cartões amarelos.

Com a expulsão, Everton Ribeiro será desfalque neste domingo, quando o Bahia enfrenta o Santos, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, com o meia à disposição, a equipe de Rogério Ceni recebe o Internacional, pela Copa Libertadores.