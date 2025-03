Cruzeiro pede transferência de jogo contra o Vasco para Uberlândia

O Cruzeiro solicitou à CBF a transferência da partida contra o Vasco, no dia 27 de abril, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, para o estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Nesta data, o Mineirão estará indisponível por conta de um show.

Em nota, o Cruzeiro destacou a ideia de atuar no Triângulo Mineiro, "reforçando o seu compromisso com seus torcedores em Minas Gerais".

"O clube é consciente do tamanho e da força de sua torcida e, sempre que possível, irá proporcionar mais proximidade do time Celeste com seu apaixonado torcedor", escreveu a equipe no X.

A Raposa largou no Brasileirão com uma vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão, no último sábado.

O Cruzeiro volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time enfrenta o Unión Santa Fe-ARG na terça-feira, às 19 horas (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Grupo E. Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio.