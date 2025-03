Cadillac avalia contratação de Sergio Pérez para estreia na Fórmula 1 em 2026

A Cadillac, nova equipe da Fórmula 1 a partir de 2026, tem interesse na contratação de Sergio Pérez. O mexicano, que deixou a Red Bull ao final da última temporada, surge como um dos nomes cogitados para integrar a equipe americana, que busca um piloto experiente para sua estreia na categoria. A informação foi confirmada por Mario Andretti, diretor da escuderia.

Andretti explicou que a Cadillac deseja formar sua dupla de pilotos com um jovem talento americano e um competidor de maior bagagem, o que encaixa no perfil de Pérez. "O segundo piloto vai ser, definitivamente, um piloto com experiência que possa estar disponível. E nós todos sabemos que a seleção nesse sentido é bem clara. Talvez tenhamos três pilotos para escolher. Três pilotos, de forma realista, para escolher. E eu não vou te falar quais são", declarou à ESPN.

O dirigente evitou confirmar nomes, mas admitiu que o ex-Red Bull pode ser uma possibilidade concreta. "Pérez é uma opção. Pode ser uma opção, é claro. Tudo o que eu posso dizer é que Liam Lawson fez Checo parecer muito, muito bom", comentou, referindo-se ao desempenho do jovem neozelandês que substituiu Pérez em algumas oportunidades na equipe austríaca, antes de ser rebaixado para a Racing Bulls.

Apesar do interesse da Cadillac, Andretti enfatizou que as negociações ainda são mantidas em sigilo. "Gostaria de dizer, mas é algo que mantemos em segredo porque não queremos alimentar esperanças em áreas onde isso pode não acontecer. É muito importante mantermos isso entre nós até que uma decisão final seja tomada", explicou.

Do outro lado, Sergio Pérez também tem analisado suas opções para o futuro. Sem um contrato fixo para a próxima temporada, o mexicano admitiu que pretende tomar uma decisão com calma. "Tenho seis meses. Dei a mim mesmo seis meses para ver quais opções tenho e, então, decidir qual será o próximo passo da minha carreira", afirmou aos canais oficiais da Prodynamics.

O experiente piloto, que já passou por equipes como Sauber, McLaren, Force India e Red Bull, acredita que ainda tem espaço na Fórmula 1. "As portas estão abertas em muitos lugares. Hoje, tenho a oportunidade de decidir o que quero fazer com minha carreira. O que vem a seguir é importante, então quero dar a mim mesmo tempo e espaço para tomar a melhor decisão possível", concluiu.