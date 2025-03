Botafogo anuncia contratação de Mastriani, ex-Athletico-PR e América-MG

Nesta segunda-feira, o Botafogo anunciou a contratação do uruguaio Gonzalo Mastriani, ex-Athletico-PR e América-MG. O atacante de 31 anos assinou um vínculo com empréstimo até o fim de 2025, com a opção de compra no final da temporada.

Formado nas categorias de base do Cerro, do Uruguai, o jogador passou por alguns clubes europeus entre 2013 e 2015 , como o Parma e o Crotone, da Itália, e o Gorica, da Eslovênia. Também jogou no futebol mexicano, defendendo o Tampico Madero e Alebrijes Oaxaca.

No Brasil desde agosto de 2022, Mastriani acumula 44 gols e seis assistências em 99 partidas. Sua fase mais artilheira aconteceu no América-MG, com 21 tentos em 42 jogos.

Quando defendeu o Athletico-PR, mesmo sendo o artilheiro da equipe, não apresentou o mesmo desempenho, com apenas 16 bolas nas redes em 54 partidas.

Esta é a 11ª contratação do Botafogo para a atual temporada. Entre elas, Rwan Cruz e Elias Manoel são os outros jogadores que disputam a titularidade com Mastriani no ataque.

A apresentação do jogador acontecerá nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. O jogador já está regularizado no BID e deve estar a disposição para o técnico Renato Paiva para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude.