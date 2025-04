Banana é atirada no banco do Sport em jogo contra o Inter; clube vê atitude racista e faz B.O

O Sport abriu um boletim de ocorrência, nesta segunda-feira, para investigar a situação em que um torcedor que teria atirado um pedaço de banana próximo ao banco de reservas do Leão durante jogo contra o Internacional, pelo Brasileirão feminino. A partida terminou empatada por 2 a 2, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. O clube também repudiou o fato em comunicado oficial nas redes sociais.

O time rubro-negro viu racismo no ato que teria sido cometido por um torcedor da equipe gaúcha.

"O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (31), em Porto Alegre", inicia a nota.

O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira... pic.twitter.com/sVqPnxf0ab ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 31, 2025

"Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável", segue o comunicado.

As câmeras da TV Brasil, emissora que transmitiu a partida, flagraram a situação. As imagens mostram a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo a banana após reclamação das jogadores do Sport. A árbitra Cássia França de Souza relatou o caso em súmula.

"Fui informada após a finalização da partida pela quarta arbitra e pela atleta n°18 sra. Layza Alves da equipe Sport Club do Recife que depois do gol de empate da equipe visitante, foi arremessado uma banana e casca de banana em direção ao banco de reservas da equipe do Sport Club do Recife, alegando que as mesmas foram jogadas por parte da torcida do Sport Club Internacional que se encontrava atrás do banco de reservas da equipe visitante. Os objetos arremessados foram entregues para a quarta árbitra, o qual segue foto em anexo", escreveu a árbitra no documento.

De acordo com o Sport, logo após o ocorrido, o diretor de futebol feminino, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência. O clube agora aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido, e disse que prestará apoio às jogadoras e comissão técnica alvos do ato racista.

Sport e Internacional voltam a campo pelo Brasileirão feminino no dia 12 de abril. O Leão enfrenta o Flamengo, na Arena Pernambuco, às 15h30 (de Brasília), enquanto o Colorado duela com o Fluminense, às 17 horas, no Rio de Janeiro.

Confira o comunicado completo do Sport:

"O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (31), em Porto Alegre.

Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável.

Imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido.

É inaceitável que, em pleno 2025, ainda sejamos confrontados com episódios como esse. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade ? nunca de ódio e intolerância.

O Sport Club do Recife prestará total apoio às jogadoras e à comissão técnica que foram alvo desse ato racista e reafirma seu compromisso inabalável na luta contra qualquer forma de discriminação".