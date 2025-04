Banana é arremessada em banco de reservas do Sport em partida do Brasileirão Feminino

Um pedaço de banana foi arremessado em direção ao banco de reservas do time feminino do Sport, durante a partida contra o Internacional, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Segundo o clube pernambucano, o ato veio de um torcedor colorado que estava na arquibancada do estádio do Sesc Campestre, em Porto Alegre. O Inter ainda não se manifestou oficialmente, mas afirma averiguar os fatos internamente.

O jogo estava no final, já nos acréscimos do segundo tempo, quando jogadoras no banco do Sport apontaram a situação para a arbitragem. A quarta árbitra Andressa Hartmann recolheu o pedaço da fruta. A súmula ainda não foi disponibilizada pela CBF. Imagens da TV Brasil, que transmitia a partida, registraram o caso.

Em nota, o Sport repudiou a ação, a qual definiu como "covarde e racista". "Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável".

Ao fim do jogo, o diretor de futebol feminino do Sport, Alessandro Rodrigues, registrou um boletim de ocorrência. O clube afirma aguardar "os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido".

A partida, que chegou a ser interrompida por 10 minutos pela chuva, terminou empatada por 2 a 2. Foi o primeiro ponto dos dois times, que só haviam perdido. O Inter é 14º, enquanto o Sport, com saldo pior, abre a zona de rebaixamento em 15º.

O caso acontece em meio a uma crescente no debate sobre racismo no futebol. O estopim foi o caso sofrido por Luighi, do Palmeiras, em partida da Libertadores Sub-20, em Assunção, no Paraguai. Desde então, a Conmebol foi criticada por clubes brasileiros e pela CBF.

A entidade sul-americana anunciou, na última semana, uma força-tarefa contra o racismo, a discriminação e a violência, encabeçada por Ronaldo Fenômeno, a antiga secretária geral da Fifa, Fatma Samoura, e o presidente da FIFPro, Sergio Marchi.