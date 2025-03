Auxiliar do Corinthians vê elenco "preparado" e descarta priorizar torneios: "Aqui não tem como"

Na noite do último domingo, o Corinthians soube aproveitar a vantagem numérica e arrancou um empate contra o Bahia em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. Héctor Hernández foi o autor do gol de empate corintiano.

O técnico Ramón Díaz mandou a campo uma equipe alternativa em função do alto desgaste recente dos titulares. A comissão deu oportunidades para diversos jogadores com menor minutagem, como o próprio Héctor Hernández. Após o duelo, o auxiliar Emiliano Díaz se disse feliz com o elenco que tem em mãos.

"Estamos muito felizes pelo elenco que temos. Nós tivemos viagem, viemos da final. Não tivemos tempo para trabalhar. E com tão pouco tempo de trabalho, o grupo fez o segundo tempo que fez. A verdade é que é incrível, porque estamos muito felizes com o plantel que temos. Vamos brigar como sempre fazemos. Vamos olhar todos os jogos com a mesma responsabilidade, porque o elenco está preparado. Todos os que estão aqui dentro estão preparados para jogar. Da mesma forma tática, da mesma forma física, da mesma forma mental. Acho que estou muito feliz com o elenco que temos", valorizou o filho de Ramón.

Emiliano também explicou o porquê de Igor Coronado ter iniciado a partida como reserva. Para justificar a situação, o auxiliar destacou a concorrência saudável por uma vaga no time titular, algo que geralmente acontece em elencos qualificados - como colocado acima pelo argentino.

"Ele vinha de uma lesão, e o grupo já tinha um pouco mais de ritmo. Aqui tem um grupo tão qualificado que, quando você sai, depois é difícil de entrar. Por questões de respeito, do que estão fazendo os titulares. Temos essa briga. Aí quando você deixa uma vaga, seja por lesão ou expulsão, a competição é muito grande aqui. Lamentavelmente, ele teve essa moléstia, teve que parar, mas depois entrou e nos ajudou", comentou.

As palavras sobre a disputa e a competição entre os atletas também foram reiteradas por Ramón Díaz. O comandante citou, inclusive, o caso de André Ramalho, que perdeu espaço na atual temporada devido à ascensão de Félix Torres.

"Isso também aconteceu com André (Ramalho). No ano passado, vinha jogando sempre, e a competição existe. Félix Torres e Gustavo Henrique defensivamente jogaram muito bem, e estiveram bem, e assim nós temos opções para poder mudar, para poder jogar e enfrentar momentos complicados. Quem está melhor vai jogar. Estamos contentes", afirmou o treinador corintiano.

Por fim, o auxiliar do Corinthians também descartou priorizar competições ao longo da temporada. Atual campeão paulista, o Alvinegro paulista briga por outros três torneios: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.

"Aqui não tem como escolher, aqui é Corinthians. Tem que competir de todo jeito, mesmo se for amistoso. Vamos indo passo a passo, e aí veremos. No ano passado, não pudemos fazer isso, porque estávamos na zona de rebaixamento e chegamos em duas semifinais, e não é fácil jogar nessa situação. Quando saímos das Copas, pudemos fazer o Brasileirão que fizemos. Aí, o tempo vai dizer. Pode acontecer muita coisa, lesões, suspensões, pode acontecer muita coisa, mas dar prioridade a um torneio não. Damos a mesma prioridade para os três torneios", concluiu Emiliano.

Após o empate contra o Bahia, o Corinthians, agora, passa a focar na disputa da Copa Sul-Americana. O Timão estreia no torneio continental nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Huracán-ARG, na Neo Química Arena.