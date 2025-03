Astro do MMA japonês deixa o RIZIN e assina contrato com o UFC

Um dos maiores expoentes do MMA asiático nos últimos tempos, Kyoji Horiguchi está de casa nova. Depois de fazer história no RIZIN, onde foi detentor dos cinturões peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) da organização, o astro japonês anunciou o fim do seu ciclo na entidade e o início de sua segunda passagem pelo UFC.

A novidade foi divulgada pelo próprio lutador, durante a realização do RIZIN 50, no último domingo (30), em Kagawa, no Japão. Chamado ao ringue, Horiguchi anunciou que está abdicando do seu cinturão peso-mosca do evento para assinar contrato com o UFC, onde prometeu se tornar o primeiro japonês campeão na história da organização.

Primeira passagem pelo UFC

Aos 34 anos de idade, Horiguchi retorna ao Ultimate quase uma década depois de encerrar sua primeira passagem pela liga presidida por Dana White. Na época, 'The Typhoon', como o japonês é conhecido, venceu sete dos oito combates disputados no octógono mais famoso do mundo. Sua única derrota no período em que competiu pelo UFC, entre 2013 e 2016, foi diante do então campeão peso-mosca da organização, o americano Demetrious Johnson, em disputa pelo cinturão.

Durante este período pós-UFC, Horiguchi também competiu algumas vezes pelo Bellator, extinto evento que possuía uma parceria com o RIZIN. Pela entidade norte-americana, o japonês chegou a se sagrar campeão peso-galo em junho de 2019, ao superar Darrion Caldwell - título que o mesmo vagou poucos meses depois devido a uma lesão que o deixou afastado por mais de um ano.

Novo rival para Pantoja?

Caso chegue no UFC para competir na divisão dos moscas, o japonês pode ter como rival um velho conhecido, o brasileiro Alexandre Pantoja, atual detentor do cinturão até 57 kg da entidade. Os dois, por sinal, são companheiros de equipe na 'American Top Team' (ATT), academia baseada na Flórida (EUA), e uma possível 'superluta' entre eles já parecia estar no radar de Horiguchi há alguns meses.

Curiosamente, Alexandre Pantoja encarou outro astro do MMA asiático em sua mais recente defesa de título: o atleta nipônico Kai Asakura, que também chegou no Ultimate credenciado por uma boa campanha no RIZIN. No final, o japonês acabou superado pelo lutador tupiniquim por finalização, em dezembro do ano passado.

