Arteta confirma retorno de Bukayo Saka para duelo do Arsenal contra o Fulham pelo Campeonato Inglês

Na véspera da partida entre Arsenal e Fulham, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, o técnico Mikel Arteta confirmou o retorno de Bukayo Saka e ainda atualizou a situação médica de Riccardo Calafiori e Jurrien Timber.

"Bukayo está pronto para voltar. Todo o cuidado ele já fez. Então agora é sobre colocá-lo no gramado nos momentos certos. Mas ele está pressionando porque ele realmente quer. Nós respeitamos o prazo, fizemos tudo e tivemos até que segurá-lo. Então ele está pronto para ir", revelou Mikel Arteta em entrevista coletiva.

Saka está longe dos gramados desde a partida contra o Crystal Palace, no dia 21 de dezembro, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O ponta sofreu uma lesão no tendão direito e precisou passar por um procedimento cirúrgico.

Na temporada, Saka tem nove gols e 13 assistências, em 24 jogos. Somente no Campeonato Inglês, foram 16 partidas, cinco bolas na rede e dez passes para gol. Inclusive, o jogador é o vice-líder em assistências na competição, empatado com Mikkel Damsgaard (Brentford) e Antonee Robinson (Fulham) e atrás apenas de Mohamed Salah (Liverpool), com 17.

Mikel provides an update on Saka, Calafiori and Timber ? ? Arsenal (@Arsenal) March 31, 2025

Bukayo Saka ainda retorna em um momento importante da temporada do Arsenal. Além da reta final do Campeonato Inglês, o clube disputa as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O jogo de ida está marcado para o dia 16 de abril, às 16 horas, no Santiago Bernabéu.

"É outra arma enorme que temos com ele. Sabemos o impacto que ele tem no time e o quão importante seu papel e sua contribuição são para o nosso sucesso. Então, é ótimo tê-lo de volta. É a energia que ele transmite. Ele perdeu a coisa que ele mais ama na vida, que é estar perto do time, jogar, treinar e competir no mais alto nível. O fato de ele ser capaz de voltar na parte mais importante da temporada obviamente é um grande incentivo para ele e para o time também", acrescentou Arteta, que ainda não descartou a possibilidade de Saka começar entre os titulares: "Veremos isso amanhã".

Além dele, o treinador também falou sobre a situação de Riccardo Calafiori e Jurrien Timber. O primeiro sofreu uma lesão durante a data-Fifa, enquanto defendia a seleção italiana. O último estava doente, mas já se recuperou e está à disposição.

"Ele se machucou novamente com a seleção. É realmente lamentável a forma como aconteceu. Poderia ter sido muito pior, então espero que seja uma questão de semanas, mas teremos que ver como essa lesão evolui. Jurrien ficou doente por um longo período, muito mal. Ele se sentiu melhor nos últimos dias, então está disponível", revelou Arteta.

A partida contra o Fulham acontece nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no Emirates Stadium. A equipe do técnico Mikel Arteta ocupa a vice-liderança, com 58 pontos, 12 atrás do líder Liverpool.