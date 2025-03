Após virada do Vasco sobre o Santos, Fábio Carille revela conversa com os jogadores no intervalo

Neste domingo, o Vasco venceu o Santos, por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Depois do jogo, o técnico Fábio Carille falou sobre a virada do Cruzmaltino e revelou a conversa que teve com o elenco no intervalo da partida.

"O que eu mais falei no intervalo foi: 'Quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo'. Não falei nada de tática porque estava um jogo igual com chances para os dois lados. Foi um jogo grande. É normal tomar gol, se foi um erro ou não, é normal. Mas a gente tem que continuar concentrado e o simples tem que fazer bem feito, senão a impaciência do torcedor aumenta e nosso nervosismo também", disse Fábio Carille em entrevista coletiva.

O VASCO É O TIME DA ????I?! O VASCO É O TIME DO AMOR! E ASSIM VEIO A PRIMEIRA VITÓRIA NO BRASILEIRÃO 2025 ??3?? ?? Nuno Moreira

?? Vegetti #VASxSAN 2??-1??#Brasileirão2025#VascoDaGama pic.twitter.com/oDYp03xF7f ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 30, 2025

"Não teve orientação minha, foi experiência e maturidade dos jogadores. O que foi nosso, foi a conversa por calma para continuar a jogar o que foi programado. Tivemos momentos de espera e de pressão. Com o calor do Brasil, não vamos conseguir pressionar o tempo todo. Tem que ter essa maturidade de fazer bem feito o que a partida mostra", acrescentou.

Depois do Santos abrir o placar com Álvaro Barreal, ainda no primeiro tempo, o Vasco buscou a virada no segundo tempo. Nuno Moreira empatou, aos oito minutos, e Pablo Vegetti garantiu a vitória do Vasco, aos 33. Com isso, a equipe carioca começa o Brasileirão na 3ª posição, com seus três primeiros pontos conquistados. Por outro lado, o Santos ocupa a 18ª posição.

Carille ainda falou sobre o apoio da torcida nas arquibancadas de São Januário. Os torcedores, que esgotaram os ingressos para o duelo, protestaram contra o time durante o primeiro tempo, enquanto o Santos ainda vencia.

"Me preocupou muito depois que tomou o gol, porque a gente começou a errar muito. Temos que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que venha e apoie, porque a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando. Foi fundamental o torcedor vir nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui: ajude até nos momentos difíceis. É o 12º jogador. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui com a torcida a nosso favor. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador", finalizou Carille.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Melgar, do Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Monumental Virgen de Chapi.