Após sufoco em 2024, Red Bull Bragantino busca retomada no Brasileiro diante do Ceará

Depois de escapar do rebaixamento na última rodada na edição passada e fazer um Campeonato Paulista na média - sendo eliminado nas quartas para o Santos - o Red Bull Bragantino estreia no Campeonato Brasileiro em busca de novos ares em 2025. Nesta segunda-feira, o time de Bragança Paulista encara o Ceará, campeão cearense e recém ascendido da Série B, no estádio Nabi Abi Chedid, no interior paulista, às 20h, no duelo que marca o encerramento da primeira rodada.

Figurinha carimbada nos últimos anos na elite, o Red Bull Bragantino teve seu primeiro ano de sufoco em 2024. A permanência só veio na última rodada, quando goleou o Criciúma por 5 a 1. Antes, venceu o duelo direto contra o Athletico-PR, de virada, na Arena da Baixada, por 2 a 1. Já o Ceará é o atual bicampeão cearense e volta com moral à elite nacional, depois de passar dois anos na segunda divisão.

Para a partida, o técnico Fernando Seabra teve tempo para treinar o time e recuperar jogadores que estavam no departamento médico. A última partida foi no dia 11 deste mês, quando superou o São José, nos pênaltis, pela Copa do Brasil. Entretanto, a única baixa é o volante Lucas Evangelista, negociado com o Palmeiras. No mais, o treinador deve manter a mesma base do Paulistão, com Vinicinho, revelação do estadual, no time titular.

Um dos destaques, o meia Jhon Jhon quer usar de ensinamentos os erros da temporada passada para fazer diferente este ano: "A gente sabe o quão difícil é o Campeonato Brasileiro. É pegar as coisas do ano passado, o que fizemos de ruim e de bom, e poder amadurecer com essas coisas. Fazer diferente neste ano para, quem sabe, conseguir este título que é tão sonhado pelo clube, chegar nas cabeças", disse o meia em coletiva.

Do outro lado, mesmo campeão cearense, o Ceará entrou em campo no meio de semana pela Copa do Nordeste, contra o Bahia. Uma das ausências foi o artilheiro Pedro Raul, poupado, e que irá retornar ao time titular para a estreia do Brasileiro. Por outro lado, o treinador Léo Condé não vai contar com Pedro Henrique, Ramon Menezes, Richardson, Bruno Tubarão, Richard e Luiz Otávio, todos entregues ao departamento médico.

Um dos líderes do elenco, o meia Fernando Sobral pede um Ceará comprometido no Brasileiro: " O mais importante é encarar cada jogo como uma final. É o que o campeonato pede. Já falei outras vezes e acredito que o Brasileiro será o dos mais disputados de todos os tempos e nós vamos fazer de tudo para surpreender A gente tem que se doar ao máximo, não tem outro caminho", disse o volante, que irá para seu quinto brasileiro com a camisa do Ceará.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CEARÁ

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Eduardo Sasha, Isidro Pitta e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP).