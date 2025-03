Após perder rival do UFC 314, Carlos Prates anima fãs: "Novidades em breve"

Depois de ficar sem adversário por conta da lesão sofrida por Geoff Neal, Carlos Prates deve realmente ficar de fora do card do UFC 314, marcado para acontecer no próximo dia 12 de abril, em Miami (EUA). Mas isso não significa que o meio-médio (77 kg) brasileiro ficará sem uma definição sobre seu futuro durante muito tempo, pelo contrário.

Através da ferramenta 'stories' no seu perfil no 'Instagram', Carlos indicou que, em breve, novidades sobre seu próximo passo no UFC serão divulgadas. A publicação do atleta brasileiro da equipe 'Fighting Nerds' faz coro com a fala de mesmo tom do narrador Jon Anik, durante a transmissão oficial em língua inglesa do UFC México, no último sábado (29).

"Novidades e boas notícias em breve", escreveu Prates.

Ex-campeão pelo caminho?

Diante da situação, muitas especulações surgiram sobre próximo compromisso de Carlos Prates no octógono do Ultimate. Entre os nomes mais citados como possíveis novos adversários do brasileiro, destaca-se o do ex-campeão Kamaru Usman, atual 4º colocado no ranking meio-médio do UFC e que não luta desde outubro de 2023.

