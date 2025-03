André Jardine celebra 100 jogos pelo América do México: "Orgulho do que estamos construindo"

Com uma atuação de gala, o tricampeão América do México derrotou o Tigres por 3 a 0 na noite deste sábado, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Mexicano que marcou o 100º jogo do técnico André Jardine no comando dos americanistas.

Com a vitória, o time do brasileiro manteve a liderança do Clausura 2025, com 30 pontos e apenas oito gols sofridos na campanha, que pode valer à equipe o tetracampeonato ainda inédito em sua história.

Desde junho de 2023 no comando do América, Jardine já é o treinador mais vencedor dos 108 anos de história do clube, com seis títulos conquistados no período: três Campeonatos Mexicanos consecutivos, uma Supercopa MX, um Campeón de Campeones e uma Campeones Cup, conquistada diante do Columbus Crew, vencedor da última edição da MLS. Agora, em 100 partidas oficiais no comando do clube da capital mexicana, Jardine tem 66% de aproveitamento, com 57 vitórias e apenas 16 derrotas, com 190 gols marcados e só 91 sofridos.

Ganando y liderando en el torneo. ? ¡Sigamos yendo juntos por más resultados así! ? pic.twitter.com/7Oy7EvTtx0 ? Club América (@ClubAmerica) March 31, 2025

"É uma marca muito importante para mim e para toda a nossa comissão técnica. Não se conquista isso do dia para a noite e nem tampouco sozinho. É um trabalho de muitas mãos e tenho orgulho do que estamos construindo", disse André Jardine, campeão olímpico em Tóquio 2020 com a Seleção Brasileira.

"Fico mais feliz ainda porque essa marca foi obtida com uma grande atuação, que refletiu basicamente todos os pilares e conceitos que procuramos estabelecer nesses quase dois anos de trabalho aqui no América", concluiu o treinador, que em dezembro foi procurado pelo Botafogo, mas optou por permanecer no futebol mexicano.

Após o jogo, o América e o perfil oficial da Liga MX fizeram postagens em homenagem ao treinador, eleito o melhor do país na temporada 2023/24 e favorito a repetir o prêmio em 2025. Caso obtenha o tetracampeonato seguido neste ano, André Jardine conseguirá um feito que nenhum outro treinador conseguiu na história do futebol mexicano.

Cotado para preencher a vaga deixada pelo León no próximo Mundial de Clubes da FIFA, em junho, o América agora volta suas atenções para o clássico contra o Cruz Azul, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, na noite desta terça-feira, às 22h15 (de Brasília).