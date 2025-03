Ancelotti revela Real Madrid "muito animado" com filho do ex-lateral Marcelo

Filho do ex-lateral esquerdo Marcelo, Enzo Alves estreou pelo Real Madrid sub-19 no último domingo e deixou o clube animado. O atacante de apenas 15 anos deu uma assistência de letra na vitória de 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

Nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o garoto e não escondeu a sua empolgação.

"Ele fez a diferença. Não o conheço muito bem. Conheço-o porque tirávamos fotos quando ele era pequeno. Tenho uma lembrança muito boa com ele da final de 2014, quando tirei uma foto com o filho de Marcelo e o filho de Xabi Alonso. É perfeito tirar esta foto agora. O clube inteiro está realmente animado com ele. Se ele tiver a qualidade do pai, bingo!", disse.

No Real Madrid desde 2017, quando tinha oito anos, Enzo Alves se destacou na categoria infantil do clube espanhol e sempre jogou em categorias acima de sua idade. Em 2022, com 13 anos, o atacante começou a atuar pelo sub-15 da equipe e se destacou pela quantidade de gols, chegando a marcar 32 vezes em 14 jogos.

Com o bom desempenho, o filho de Marcelo teve o seu contrato renovado recentemente, no final de fevereiro.

Por conta do destaque nas categorias de base do Real Madrid, a seleção espanhola sub-15 o convocou no começo de 2023. Ainda com 13 anos, o atacante marcou quatro gols em cinco jogos durante o ano e virou presença constante nas convocações.

Na última semana, aliás, Enzo jogou pela seleção sub-17 da Espanha. Ele fez um gol e deu uma assistência no empate de 3 a 3 com a Áustria.

Marcelo anunciou sua aposentadoria no começo de fevereiro, após deixar o Fluminense. O ex-lateral esquerdo. No Real Madrid, atuou durante 16 temporadas. O brasileiro se tornou um ídolo, chegando a conquistar 25 títulos - foram conquista conquistas na Liga dos Campeões da Europa.