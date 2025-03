Alisson se recupera de concussão, participa de treino e reforça o Liverpool

O goleiro Alisson e reforça o Liverpool contra o Everton, amanhã, pelo Campeonato Inglês. O goleiro foi cortado do jogo da seleção brasileira após a vitória contra a Colômbia por causa de uma concussão, mas já voltou a treinar em seu clube e está pronto para o retorno.

O Liverpool fez questão de mostrar o brasileiro em ação nas atividades de hoje. O goleiro trabalhou o tempo todo demonstrando que não sente mais nenhum problema por causa do choque com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-americanas.

O jogo do líder do Inglês será em Anfield e o técnico Arne Slot também tem à disposição o holandês Gravenberch, cortado da seleção nacional na Data Fifa por causa de fadiga muscular - não encarou a Espanha nas quartas da Liga das Nações.

O Liverpool tem 70 pontos na liderança isolada do Campeonato Inglês, 12 a mais que o segundo colocado Arsenal, e entra em campo para apagar as decepções dos dois últimos jogos: eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain e a perda do título na Copa da Liga Inglesa, diante do Newcastle.

Ao menos a campanha no Campeonato Inglês para voltar à conquista continua forte. São três vitórias seguidas, diante Manchester City (2 a 0 fora de casa), Newcastle (2 a 0) e Southampton (3 a 1), ambos em Anfield. O time de Slot perdeu apenas uma vez no competitivo campeonato.