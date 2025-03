Abel vê "rotas de ataque bem definidas", mas cita ponto para Palmeiras melhorar

O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro com um empate de 0 a 0 com o Botafogo, no Allianz Parque. Apesar da falta de gols, o técnico Abel Ferreira entende que o clube está ciente do que precisa fazer no campo de ataque.

"Nossas rotas no ataque estão muito bem definidas. As chances deles foram em transição, todas. Nossas rotas de ataque são combinações externas entre pontas e lateral em cima do lateral do adversário. São combinações interiores e viradas. Essas são nossas rotas de ataque. O resto é transição, bola parada e criatividade individual, que é o que estamos trabalhando. O Facundo veio da seleção, o Piquerez, o Emiliano, Estevão... O Roque está aqui há um mês", disse.

"Temos que aceitar que não estamos tão criativos, que temos jogadores que estão em baixa. A equipe não estava bem mentalmente. Fomos a uma final. Perdemos. Sabíamos que o nosso lado anímico não ia estar no máximo. Empatamos em um jogo que poderíamos ter ganhado ou perdido. Temos quatro gols feitos e um sofrido nos últimos cinco jogos. Pênalti perdido e chances claras perdidas. Só tem um caminho. Vamos treinar, quando houver tempo", ampliou.

Apesar disso, Abel admitiu que os jogadores têm um ponto especifico a melhorar. O treinador quer ver o seu time agredindo mais as costas dos adversários, algo que o Botafogo fez com frequência durante o empate deste domingo.

"As vezes é preciso atacar a profundidade das costas do nosso adversário. Eles fizeram isso muito bem quando pressionávamos. Está faltando um pouco disso na nossa equipe. Está faltando correr para as costas, não só o jogador que está com a bola, mas sobretudo os que não tem, fazer o movimento de facão, nas costas dos rivais. Estamos fazendo ao contrário. Isso tem relação ainda com a final que perdemos, há três dias, pelo nosso estado anímico. Temos que trabalhar. É ter consistência e resiliência", analisou.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time visita o Sporting Cristal-PER na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio do Alviverde pelo Brasileirão será no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30. O Glorioso encara o Juventude, no Nilton Santos, às 21 horas do sábado.