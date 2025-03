Abel sofre para achar 'novo Palmeiras' e estreia mostra que falta muito

O Palmeiras já fez 17 jogos no ano e o torcedor ainda não sabe qual é o time titular em 2025. Abel Ferreira fez novos testes na estreia no Brasileirão contra o Botafogo, mas o desempenho no empate por 0 a 0 não convenceu e a equipe e o treinador ouviram vaias após o apito final.

O que aconteceu

Abel escalou um meio-campo inédito no Palmeiras para a estreia do Brasileirão: Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga. O meio-campista que chegou do RB Bragantino fez um jogo discreto e não comprometeu, mas o time não foi bem e poderia ter perdido só com lances criados pelo Botafogo na etapa inicial.

O técnico ressaltou o pouco tempo de treino que teve com seus jogadores para se preparar para a estreia, enquanto o Botafogo — eliminado bem cedo no estadual — teve um período bem maior.

Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipe. Só querem saber de ganhar. As pessoas pensam que isso é PlayStation. Esses jogadores estavam todos na seleção, treinaram com os treinadores deles. Não treinaram comigo. Eu só tive dois dias para preparar esse jogo. O adversário teve 15 dias para se preparar para o Palmeiras Abel Ferreira.

O ataque ainda é um problema, mesmo com Vitor Roque. O Palmeiras marcou apenas um gol nos últimos quatro jogos (contra São Paulo, Corinthians 2x e Botafogo), em cobrança de pênalti. O ataque com Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque não engrenou. O técnico ainda aguarda o retorno de Paulinho, a segunda contratação mais cara da história do Alviverde. Facundo não vem jogando bem, e o uruguaio atua onde o ex-Atlético-MG mais gosta.

A defesa tem bons números nos últimos jogos, mas pode ter mudanças. O Palmeiras sofreu apenas um gols nos últimos cinco jogos, mas Murilo fez uma partida muito ruim diante o Botafogo. Por outro lado, Bruno Fuchs entrou muito bem e foi quem deu o lançamento para Flaco López perder uma chance de ouro no fim da partida. Gustavo Gómez também está perto de retornar, e Micael teve atuação convincente na estreia.

A lateral direita também é um mistério. Mayke não vive boa fase, e Giay (que não atuava desde 25 de janeiro) jogou por 24 minutos na estreia do Brasileirão e teve atuação regular. Marcos Rocha segue tratando uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não tem previsão de retorno.

Raphael Veiga, em má fase, foi substituído aos 20 minutos do 2º tempo e viu outro "esquecido" dar outra dinâmica ao time. Felipe Anderson ganhou minutos como segundo atacante, onde brilhou com a camisa da Lazio na primeira passagem, e participou bem da reta final da partida. Maurício é outro que está perto de retornar e concorre com o camisa 23.

Weverton, goleiro do Palmeiras, afirmou após o empate que o time está em reformulação e que precisa de tempo para voltar a ser aquela equipe vencedora.

É uma reformulação. São jogadores diferentes, saíram jogadores que já estavam acostumados com ambiente e conheciam todo processo, e chegaram outros que estão se ambientando. Isso não é desculpa, é um fato. Não se faz time vencedor do dia para noite, é trabalho e tempo. Não temos tempo porque é muito campeonato, uns atletas sentem mais e outro menos, mas estamos unidos. Um time vencedor se forja nesses momentos difíceis, vamos trabalhar para melhorar.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.