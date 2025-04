Abel se desculpa após bronca na torcida do Palmeiras: 'Nunca esquecerei o que fizeram por mim'

O técnico Abel Ferreira pediu desculpas nesta segunda-feira, depois de cobrar os torcedores do Palmeiras por mais apoio e valorização das conquistas que teve com o clube. Ele reconheceu ter sido injusto ao criticar a torcida palmeirense para elogiar a torcida do Botafogo no domingo, durante coletiva de imprensa após o empate sem gols entre as duas equipes no Engenhão.

Na ocasião, botafoguenses cantaram "é campeão", ainda em referência ao título brasileiro de 2024, disputado até as últimas rodadas com o próprio Palmeiras, que acabou como vice. "Vocês viram que eles cantaram 'somos campeões'? Por acaso, nos dois anos que fomos campeões, não vi nossos torcedores cantarem isso ao longo do ano", afirmou Abel depois da partida.

A fala não foi bem recebida pelos palmeirenses. Por isso, o técnico português fez uma publicação nas redes sociais para se retratar. "Há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada: é alma, coração e identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras", escreveu.

Em seguida, ele lembra da homenagem que recebeu da torcida na final do Paulistão do ano passado, quando a arquibancada do Allianz Parque foi enfeitada com um mosaico móvel, em que uma caravela deixava como rastros as taças conquistadas pelo treinador.

"O mosaico da caravela há um ano não foi só uma imagem, foi um símbolo da maior conquista da minha carreira. Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato! Avanti Palestra! Sempre!", concluiu.