Abel diz que lamenta crítica à torcida do Palmeiras: 'Serei sempre grato'

Abel Ferreira lamentou a alfinetada que deu na torcida do Palmeiras após o empate por 0 a 0 contra o Botafogo, no último domingo, pelo Brasileirão. O treinador publicou uma nota nas redes sociais.

Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato! Abel Ferreira, no Instagram

O que aconteceu

Abel se manifestou pouco mais de um dia após alfinetar os palmeirenses. O treinador se mostrou irritado e citou gritos dos botafoguenses no Allianz Parque durante a partida.

Vocês viram eles cantando 'Somos campeões, somos campeões'. Vocês já viram nossa torcida fazer isso nos anos em que fomos campeões? Abel Ferreira, em entrevista coletiva

A fala não caiu bem. A Mancha Verde, uma das principais organizadas do Palmeiras, se manifestou e cobrou o treinador.

A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo - e isso tem custado caro. Tenha postura, cobre quem precisa ser cobrado e pare de proteger Leila e Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento de Estevão. Mancha Verde, no Instagram

O português exaltou a torcida na nota publicada hoje. Ele citou, inclusive, o mosaico da caravela feito no ano passado, quando a embarcação passava por todos os títulos conquistados por ele no Verdão.

Veja a nota completa de Abel Ferreira

"Há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada: é alma, coração e identidade.

A cada título, a cada batalha, a cada desafio?vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da caravela há um ano não foi só uma imagem, foi um símbolo da maior conquista da minha carreira.

Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse.

Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato!

Avanti Palestra! Sempre!"

Nota completa da Mancha para Abel

"Quando você chegou ao Palmeiras, era apenas mais um treinador buscando espaço. Construiu uma história e conquistou títulos - e por isso, o reconhecimento existe. Mas lembre-se: nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história.

O Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de volta a mentalidade vencedora.

Você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram?

Lembrando que trabalha no Brasil ganhando salário Europeu (não está fazendo favor)"