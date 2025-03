Abel compara situação de Roque no Palmeiras a início de Mbappé no Real Madrid

O técnico Abel Ferreira saiu em defesa de Vitor Roque após o atacante passar mais uma partida em branco pelo Palmeiras. O atacante teve uma atuação discreta no empate de 0 a 0 com o Botafogo, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O português relembrou que o jogador de 20 anos está há pouco tempo no Verdão e comparou com o início de Mbappé no Real Madrid.

"O Vitor Roque está aqui há um mês. Vocês lembram o começo do Mbappé no começo do Real? Ele fez 0 gols em 7 jogos. Vamos continuar trabalhando", disse Abel.

Mbappé, na verdade, ficou, no máximo, quatro partidas sem marcar pelo clube espanhol. O astro francês, porém, passou por um período de turbulência em fevereiro, quando marcou apenas um tento em sete compromissos.

Vitor Roque, por sua vez, chegou ao Brasil no dia 3 de março e entrou em campo pela primeira vez pelo Palmeiras no dia 10 do mesmo mês. Até o momento, ele soma quatro partidas, todas como titular. O atacante ainda não castigou os rivais, mas sofreu dois pênaltis.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time visita o Sporting Cristal-PER na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio do Alviverde pelo Brasileirão será no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30. O Glorioso encara o Juventude, no Nilton Santos, às 21 horas do sábado.