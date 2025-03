Zubeldía fez tudo que a torcida do São Paulo pediu e foi chamado de burro

Luis Zubeldía vive situação cada vez mais difícil no comando técnico do São Paulo. O treinador "gastou fichas" com a torcida no jogo contra o Sport, na estreia do Brasileirão, não conseguiu agradar e fechou a noite sendo chamado de "burro" em pleno Morumbis.

O que aconteceu

Zubeldía escalou um time com três zagueiros, como muitos torcedores pediam, mas o esquema só durou 45 minutos — na volta do intervalo ele modificou o sistema e sacou Sabino para a entrada de Ferreira. O desempenho com a linha de três não foi bom, mas com as mudanças no 2º tempo o time teve melhora significativa.

O técnico recorreu aos garotos de Cotia contra o Sport, e mesmo assim foi chamado de burro. Uma das maiores críticas da torcida tricolor a Zubeldía é a falta de minutos para os meninos da base. Contra o Sport, Matheus Alves e Lucas Ferreira disputaram cerca de 21 minutos e tiveram um bom desempenho — o que irritou ainda mais a torcida pela falta de minutos aos jovens durante o Paulistão, e por priorizar Ferreira ao invés das promessas.

Zubeldía deixou claro que não concorda em usar os meninos da base como soluções em um jogo do nível do Brasileirão, e ainda disse que só o Palmeiras pode usar atletas mais jovens por conta do trabalho longevo e vitorioso de Abel Ferreira.

Hoje jogaram dois meninos da base [Ferreira e Matheus Alves], 20, 25 minutos, e precisávamos ganhar. Isso não é normal. Só o Palmeiras pode fazer essa situação porque já é um processo de um técnico de quatro, cinco anos, ganhando vários títulos. Primeira rodada do Brasileirão, eu usar dois meninos para ganhar um jogo não é normal. Zubeldía.

"E no caso de Ryan [Francisco], é impossível que Jonathan [Calleri] ou André [Silva] tenham sequência de jogos durante toda a temporada. Sempre tem cartões, lesões e o espaço vai aparecer para que o Ryan possa mostrar o seu futebol. Mas enquanto André e Calleri estejam bem, a prioridade vai ser deles", acrescentou.

No meio de semana, o São Paulo estreia na Copa Libertadores e um revés pode piorar ainda mais a situação de Zubeldía. O treinador argentino agora tem a sombra de Dorival Jr, que foi demitido da seleção brasileira e conquistou a Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023.

O técnico segue com apoio da direção e do elenco para seguir seu trabalho. Rafael foi questionado sobre a sequência do técnico na zona mista após o jogo e evitou o tema. Já Lucas, que desfalcou a equipe na estreia do Brasileirão, falou com o UOL na Premiação do Paulistão e garantiu que o grupo está fechado com Zubeldía.

O Zubeldía é nosso treinador hoje e ele tem o nosso total apoio. É uma grande pessoa, um grande treinador. Nosso foco não está em especulações que saem na mídia. Nosso foco é totalmente no Brasileiro e na Libertadores. Nosso treinador é o Zubeldía e ele tem o nosso respaldo. O trabalho vem sendo feito. Essas especulações a gente não comenta. Lucas Moura

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) contra o Talleres, em Córdoba, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.