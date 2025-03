Weverton celebra boa apresentação em empate do Palmeiras, mas admite: 'Temos muito a melhorar'

Weverton tinha tudo para deixar o campo do Allianz Parque apenas com bons motivos para celebrar. Agora ele é o segundo goleiro a passar mais jogos sem sofrer gols no Palmeiras, com 200 partidas ileso - Emerson Leão completou 304. Mas a igualdade sem gols com o Botafogo e as vaias refletiram que o futebol do time alviverde está abaixo do esperado.

A prova do rendimento ruim alviverde é que Weverton foi eleito o melhor do jogo com os cariocas, atuais campeões nacionais. Ou seja, se tornou herói evitando uma derrota logo na estreia e caseira graças a grandes defesas.

"Feliz com a atuação, em não sofrer gols, para goleiro essa é a melhor partida. Óbvio que o objetivo aqui era a vitória, é importante começar bem, somar ponto, ainda mais em casa, ter um regularidade", avaliou. "Infelizmente não conseguimos, o time teve a bola do jogo no fim e não aproveitou, mas faz parte", seguiu, lamentando o gol perdido por Flaco Lopez, parando em defesaça de John.

Líder do elenco, o goleiro admitiu a fase ruim e aproveitou, também, para pedir paciência aos torcedores, revoltados com a perda do tetracampeão estadual para o arquirrival Corinthians na quinta-feira com igualdade sem gols na Neo Química Arena.

"Temos muito a melhorar, há muita coisa a se fazer", frisou Weverton, sem se desesperar. "Têm muitos jogadores chegando, no fim do jogo os que chegaram agora estavam todos no gramado. E o Botafogo é uma grande equipe, que vai brigar pelo título e não vamos tirar o mérito", disse.

Antes de visitar o Sport no próximo domingo, pela segunda rodada do Brasileirão, o Palmeiras vai ao Peru encarar o Sporting Cristal pela estreia na Libertadores e Weverton pede mudança de foco aos companheiros.

"Agora é mudar a chave, não há nada a se fazer (no empate com o Botafogo). É pensar na Libertadores, estrear bem fora de casa, pois a gente sabe a importância de se começar bem em competição de tiro curto. A gente sabe que tem de melhorar, mas vamos virar a chave rápido."