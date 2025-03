Goleiro Weverton fala em 'bola do jogo' e 'muito o que fazer' no Palmeiras

Weverton, do Palmeiras, foi um dos destaques do empate por 0 a 0 com o Botafogo neste domingo (30), na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro palmeirense disse estar feliz com sua atuação na partida, mas lamentou o empate e disse que ainda há muito o que fazer neste início de campeonato.

O que ele disse

O goleiro do Palmeiras deu entrevista na saída do gramado e disse estar feliz com a atuação."Não sofrer gol, para goleiro, é sempre bom. Mas óbvio que o objetivo era vencer, ainda mais em casa", disse Weverton em entrevista à TV Globo.

Weverton lamentou uma chance desperdiçada pelo Palmeiras na reta final do jogo. Flaco López saiu cara a cara com Jhon, mas bateu em cima do goleiro do Botafogo.

Tivemos a bola do jogo no fim para vencer a partida, mas tem muito a se fazer ainda Weverton, goleiro do Palmeiras

Weverton também destacou que o time ainda está se ajustando neste início de campeonato. "É uma mudança grande no elenco, jogadores chegando. Terminamos a partida com quase todos [os jogadores] que chegaram aí", disse o goleiro, que ainda ressaltou que o foco é pensar na Libertadores agora.

Temos que mudar nossa chave, não tem o que fazer, é pensar na Libertadores, estrear bem. Temos que começar bem, porque é tiro curto. A gente sabe que precisa virar a chave rápido Weverton, goleiro do Palmeiras

Recorde no Verdão

Emerson Leão é o goleiro que somou mais partidas sem sofrer gols atuando com a camisa do Verdão. De acordo com dados divulgados no site oficial do Palmeiras, foram 308 partidas que Leão terminou sem sofrer gols, o popular "clean sheet" nas estatísticas de futebol internacional.

Weverton chega a 200 partidas sem sofrer gols. O titular da meta alviverde já havia deixado para trás Velloso (186 jogos), Valdir de Morais (156) e Marcos (149).