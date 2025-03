Vojvoda revela estratégia do Fortaleza contra o Fluminense e projeta estreia na Libertadores

O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado, no Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou o resultado e revelou sua estratégia para o confronto.

"Nossa estratégia era ter muita força no meio e nos defender bem. Assim, procurei jogadores que sabia que teriam uma boa atuação. Talvez o Mano Menezes não pensasse que eu entraria com Pikachu e Marinho, mas observei que Pikachu correspondeu no último jogo, além da boa fase do Marinho", disse Vojvoda.

Agora, o Fortaleza foca em sua estreia na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o Leão enfrentará o Racing-ARG em casa, às 21h30 (de Brasília). O técnico Vojvoda projetou o jogo pela competição continental.

"Cada partida na nossa cobra uma importância fundamental, mas também temos de jogar bem fora de casa. Fortaleza é favorito? Não sei. É uma Copa Libertadores. São equipes muito complicadas, equilibradas e tenho o maior respeito por elas", analisou o treinador.

O próximo duelo do Fortaleza no Brasileirão é no dia 6 de abril, domingo, quando o Leão irá enfrentar o Mirassol fora de casa, às 18h30 (de Brasília).