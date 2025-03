Vegetti decide pelo alto, e Vasco vence o Santos de virada pelo Brasileirão

O Vasco venceu o Santos por 2 a 1, hoje, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vegetti foi o nome do jogo, com um gol e uma assistência.

Só estrangeiros balançaram as redes. O argentino Barreal abriu o placar para o Santos, o português Nuno Moreira empatou e Pablo Vegetti virou para o Vasco.

O jogo foi bem franco, e os goleiros brilharam no segundo tempo. Léo Jardim foi o primeiro a fazer grande defesa, em chute de Guilherme, enquanto Brazão operou um milagre em cabeçada de Vegetti.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vasco venceu na estreia no Brasileirão por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Corinthians, sábado, às 18h30. Já o Santos recebe o Bahia, domingo, às 20h30.

Durante o intervalo, houve um princípio de confusão entre a torcida do Santos e a polícia presente em São Januário. O motivo não ficou claro, embora, nas imagens, ficasse nítido que os vascaínos arremessavam objetos no setor visitante. Vale destacar que paulistas e cariocas vivem 'rixa' desde 2023, quando Soteldo subiu em cima da bola em goleada santista na Vila Belmiro. O Peixe, no entanto, acabou rebaixado naquela edição.

O técnico Fábio Carille foi xingado no intervalo pela torcida do Vasco, quando o time perdia. A queda na semifinal do Campeonato Carioca e a falta de repertório da equipe neste início de temporada são as principais razões para a insatisfação. No fim, a equipe conseguiu a virada, e o treinador escapou de novas críticas. Os mais de 19 mil vascaínos foram para casa felizes.

Como foi o jogo?

Santos começa melhor. Ainda que a primeira finalização tenha sido do Vasco, com Coutinho, o Peixe teve um início mais interessante. O meio-campo combinou bem para criar diversas oportunidades, como as de JP Chermont, Barreal e Gabriel Bontempo, todas levando perigo à meta defendida por Léo Jardim.

Aproveitou a bobeira. O Vasco tinha muita dificuldade na saída de bola, por isso não criava tanto e, numa dessas, Paulinho Paula errou e rendeu contra-ataque ao Santos. Tiquinho Soares dominou e achou lindo passe para Barreal, que encobriu Léo Jardim e abriu o placar para o Peixe. O resultado era justo, diante daquilo que as equipes apresentaram nos primeiros 25 minutos.

Vasco tenta pressão. O gol fez com que o Vasco acordasse um pouco na partida, especialmente na figura de Nuno Moreira. Apesar da grife de Coutinho, o português criou as melhores oportunidades da equipe de Fábio Carille. O time, contudo, sentiu falta de profundidade nas laterais, levando o jogo demais para o meio, onde o adversário congestionava a partida. O Santos, por sua vez, recuou demais e apostava nos contra-ataques. Guilherme teve grande chance em combinação com Rollheiser, mas chutou por cima.

A melhora e o empate. Se foi o Santos que começou melhor no primeiro tempo, a etapa complementar viu um Vasco muito superior nos minutos iniciais. Tanto que o Cruzmaltino decretou a igualdade no placar antes dos dez, quando Nuno Moreira aproveitou passe de Vegetti para vencer Gabriel Brazão. A equipe de Fábio Carille voltou com mais fome e fez com que o torcedor inflamasse de vez o caldeirão de São Januário.

Jogo franco. A partir do empate, tanto Santos quanto Vasco saíram desesperados em busca do resultado. Faz parte do DNA ofensivo das equipes, embora nenhuma delas tenha conseguido ser brilhante na partida. Rollheiser vinha muito bem pelo lado do Peixe, enquanto Lucas Piton cresceu bastante no segundo tempo no Cruzmaltino.

Ele decide. Não poderia ser diferente para o Vasco. Assim como no primeiro gol, a bola aérea fez com que o Cruzmaltino conseguisse quebrar a barreira imposta pelo Santos. Payet cobrou falta com veneno e Vegetti, completamente livre, decretou a virada dos mandantes em São Januário.

O Pirata decide

Pablo Vegetti é o jogador mais decisivo do Vasco nos últimos anos e, hoje, não foi diferente. Se no primeiro tempo foram poucas oportunidades, a bola se apresentou mais na etapa complementar, e o argentino fez valer.

Primeiro, Vegetti concedeu assistência de cabeça para Nuno Moreira empatar o jogo. Cerca de 30 minutos depois, novamente no seu melhor estilo, cabeceou com estilo para deslocar Gabriel Brazão e virar o jogo. E ele ainda poderia ter marcado mais um, se não fosse o milagre do goleiro do Peixe.

O argentino já tem oito participações em gol nesta temporada, em apenas 12 partidas. O melhor ano dele no Vasco foi 2024, quando balançou as redes 23 vezes em 54 compromissos.

Lances de destaque

0x0. Aos quatro minutos do primeiro tempo, o Santos criou a primeira grande chance da partida. Após boa trama entre Chermont e Barreal, Gabriel Bomtempo recebeu pela direita. O jovem avançou, driblou dois e finalizou cruzado, levando perigo à meta de Léo Jardim. Guilherme poderia ter desviado e feito o gol, mas não chegou na bola.

0x1. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Santos abriu o placar em São Januário. Após erro de Paulinho Paula na saída de bola, Tiquinho Soares recuperou e concedeu linda assistência para Barreal sair cara a cara com Léo Jardim. O argentino teve categoria para encobrir Léo Jardim e marcar o primeiro do Peixe desde a volta à Série A.

0x1. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o Vasco criou sua melhor oportunidade até então. Em grande jogada individual, Nuno Gomes passou por dois e saiu cara a cara com Gabriel Brazão. O português tentou tocar por cobertura, mas o goleiro, com a ajuda do zagueiro Zé Ivaldo, salvou o Santos.

1x1. Aos sete minutos do segundo tempo, o Vasco chegou ao empate em São Januário. Na primeira grande jogada trabalhada da equipe de Fábio Carille, Hugo Moura inverteu bem para Lucas Piton, que jogou na área. Vegetti ganhou no alto, serviu Nuno Moreira, e o português venceu Gil para cabecear firme e balançar as redes do Santos. Festa na Colina Histórica.

1x1. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Santos teve chance claríssima para desempatar, mas parou na defesa do Vasco. Bomtempo teve inteligência para aproveitar a lei da vantagem e servir Rollheiser. O argentino encontrou Guilherme, que finalizou de esquerda para grande defesa de Léo Jardim. No rebote, Bomtempo carimbou Lemos, herói cruzmaltino no lance.

1x1. Aos 24 minutos do segundo tempo, Gabriel Brazão fez uma das defesas mais bonitas da primeira rodada do Brasileirão. Piton fez mais um cruzamento preciso, Vegetti ganhou no alto e cabeceou no contrapé do goleiro do Santos, que se esticou todo para operar um verdadeiro milagre em São Januário. Foi tão bonito que até o centroavante do Vasco cumprimentou o arqueiro do Peixe.

2x1. Aos 32 minutos do segundo tempo, o Vasco virou para cima do Santos. Piton sofreu falta na entrada da área, na risca para Payet jogar no tumulto. O francês fez grande cruzamento, encontrou Vegetti livre, que só deslocou Gabriel Brazão. Momento de êxtase em São Januário.

Ficha Técnica

Vasco 2 x 1 Santos

Campeonato Brasileiro - Primeira rodada

Data e horário: 30 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)

Gols: Barreal (SAN, aos 20' do 1ºT); Nuno Moreira (VAS, aos 7' do 2ºT) e Vegetti (VAS, aos 32' do 2ºT)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos, Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Tchê Tchê), Coutinho (Payet), Nuno Moreira (Lóide Augusto), Garré (Adson) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Pituca), Gabriel Bomtempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Verón); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha.

