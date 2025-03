UFC México: Estrelas da casa brilham e garantem prêmios bônus

O UFC México, realizado no último sábado (29), correspondeu às expectativas e agitou o público que lotou a 'Arena CDMX'. Entre as lutas mais emocionantes, os destaques ficaram por conta das estrelas locais Edgar Chairez, David Martínez e Manuel Torres, que levaram para casa o prêmio de 'Performance da Noite', no valor de 50 mil dólares cada (aproximadamente R$ 285 mil).

O peso-mosca (57 kg) Chairez, com uma finalização no meio do primeiro round, demonstrou sua habilidade em aproveitar as oportunidades no octógono, retomando a confiança após uma sequência de derrotas. Já o peso-galo (61 kg) Martínez atropelou o brasileiro Saimon Oliveira e, com um nocaute no final da primeira etapa, também garantiu seu cheque extra.

'Papão de prêmios', o peso-leve (70 kg) Manuel Torres não ficou atrás e, ao nocautear o veterano Drew Dober em menos de dois minutos, conquistou seu quarto bônus no UFC, completando a lista dos lutadores mexicanos que saíram do octógono com 50 mil dólares a mais, garantindo uma festa para a torcida local.

Único não mexicano a integrar a lista de premiados foi o peso-médio (84 kg) Ateba Gautier, que nocauteou o anfitrião José Medina no primeiro assalto, tornando-se um dos grandes destaques do evento.

Brasileiros decepcionam

Por outro lado, a noite não foi tão favorável para os atletas brasileiros. Apesar das expectativas, o esquadrão verde e amarelo acabou deixando a desejar. Julia Polastri, Saimon Oliveira e Gabriel "Fly" Miranda não conseguiram superar seus adversários e retornaram para casa derrotados, respectivamente, por Lupita Godinez, David Martínez e Jamall Emmers.

No entanto, no meio das decepções, uma luz brilhou. Melk Costa foi o único brasileiro a conquistar a vitória, por decisão unânime, contra Christian Rodriguez, aliviando os fãs brasileiros. Para tal, Melquizael demonstrou força e técnica, tanto em pé quanto no chão, garantindo uma vitória sólida para deixar sua marca no evento.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok