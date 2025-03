Troféu de campeão estadual desmonta e cai em festa de titulo na Paraíba

Um fato inusitado chamou a atenção na comemoração do Campeonato Paraibano, vencido pelo Sousa neste domingo (30).

A taça do campeonato desmontou e a peça caiu no chão enquanto jogadores e torcida comemoravam no gramado.

O que aconteceu

O troféu de campeão do estadual da Paraíba desmontou durante a comemoração do título. O Sousa venceu a taça após empate por 1 a 1 contra o Botafogo-PB na casa do adversário, no estádio Almeidão. O Sousa havia vencido na ida por 1 a 0.

A Taça do Campeonaro Paraibano desmontou no meio da comemoração do título do Sousa: pic.twitter.com/1wzfrRwlsc -- Tércio Brilhante (@terciobrilhante) March 30, 2025

Este é o 4º título paraibano conquistado pelo Sousa, o segundo consecutivo. O time, que tem um dinossauro em seu escudo, foi campeão em 1995, 2012 e 2024.

O Dino foi destaque no futebol brasileiro em 2024, quando eliminou o Cruzeiro na 1ª fase da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o Sousa venceu o time mineiro por 2 a 0.