Transmissão ao vivo de Vasco x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vasco e Santos duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? TV Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (Youtube) transmitem a partida ao vivo.

Depois de terminar o Brasileirão 2024 na 10ª posição, com 50 pontos, o Vasco inicia a nova temporada buscando evolução. Já o Santos retorna à Série A após conquistar o título da Série B no ano passado.

O Cruz-Maltino chegou à semifinal do Carioca 2025 e acabou derrotado pelo Flamengo. Agora, com um período maior de preparação, o time aposta no talento de Philippe Coutinho, recuperado de lesão, para ser um dos protagonistas do elenco.

O Santos, por sua vez, vive um momento de retomada. O Peixe foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Paulista, mas chega motivado para o Brasileirão, especialmente com Neymar como a grande referência técnica do grupo.

Vasco x Santos -- Campeonato Brasileiro 2025