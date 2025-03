Torcida do Atlético-MG participa de teste de carga em setor da Arena MRV

A Arena MRV, localizada em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, recebeu neste domingo a torcida do Atlético-MG para um procedimento no setor Inter Sul, que teve as cadeiras retiradas.

O procedimento é um teste de carga dinâmica e tem como intuito monitorar as estrturas do estádio. O mesmo teste foi realizado há dois anos, antes da Arena ser inaugurada pelo Galo.

?? Avaliação realizada com sucesso! Hoje a Arena MRV recebeu a torcida para um teste de carga dinâmica no setor Inter Sul. O procedimento acontece após a retirada de cadeiras do setor e tem por objetivo monitorar as estruturas do estádio a partir da mudança. Valeu, Massa! ?? pic.twitter.com/8xcYr2pzup ? Arena MRV (@ArenaMRV) March 30, 2025

O Atlético-MG estreou no Campeonato Brasileiro com derrota para o Grêmio, por 2 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no último sábado. A equipe do técnico Cuca joga pela primeira vez em seu estádio no torneio no próximo domingo, contra o São Paulo.

Antes de enfrentar o Tricolor Paulista, o Galo tem pela frente o duelo contra o Cienciano, nesta terça-feira, pela primeira rodada da Sul-Americana. As equipes se enfrentam no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, às 21h30 (de Brasília).