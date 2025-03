Sabalenka vibra com título em Miami e recebe elogios de Pegula

Aryna Sabalenka continua em grande fase no circuito feminino de tênis e comemorou neste sábado o título do WTA 1000 de Miami. Rival da bielorrussa na final, a norte-americana Jessica Pegula não conteve os elogios ao falar da tenista número um do mundo.

Em 2025, Aryna Sabalenka alcançou sucesso nos principais torneios. Ela também foi vice-campeã do Australian Open e do WTA 1000 de Indian Wells.

"Foram três finais. Você é a melhor jogadora do mundo por algum motivo", disse Pegula. "Você continua pressionando todas e nos desafiando a melhorar. Parabéns por duas semanas incríveis aqui e um ótimo torneio em Indian Wells. Esse tênis que você está jogando é incrível", concluiu.

Em Miami, Aryna Sabalenka superou Pegula na final por 2 sets a 0. Na primeira parcial, houve equilíbrio, mas depois a bielorrussa dominou amplamente as ações para garantir o título.

"Foi muito importante essa vitória porque nas últimas finais não joguei o meu melhor e não queria que isso me subisse à cabeça. Estou super feliz por conseguir lidar com todas as emoções e ter conseguido tocar o meu melhor", explicou Sabalenka.