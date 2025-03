Rodada NBA: Com grande atuação de Reaves, LeBron e Doncic, Lakers batem os Grizzlies

Com um belo espetáculo coletivo, o Los Angeles Lakers venceu o Memphis Grizzlies por 134 a 127 neste sábado, pela temporada regular da NBA. A vitória da franquia da Califórnia foi decidida após um show de Austin Reaves, LeBron James e Luka Doncic, que juntos somaram 85 pontos.

O cestinha foi o armador Austin Reaves, com 31 pontos e oito assistências. Doncic flertou com o triplo-duplo, com 29 pontos, oito rebotes e nove rebotes. Por fim, LeBron fez 25 pontos. Do lado dos Grizzlies, Desmond Bane fez os mesmos 29 de Doncic.

O Lakers teve a vantagem no placar durante grande parte do jogo. Entretanto, no último quarto, o Grizzlies conseguiu reverter a diferença, mas por pouco tempo, pois o trio de Los Angeles apareceu e asseguraram a vitória.

Com o resultado, os Lakers chegaram em sua 45ª vitória nesta temporada da NBA. Os Grizzlies sofreram seu 30º revés.

O próximo jogo do Los Angeles Lakers na NBA é nesta segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra o Houston Rockets. Por sua vez, o Memphis Grizzlies jogará no mesmo dia, às 20h30, contra o Boston Celtics.

Veja outros resultados da NBA neste sábado:

Orlando Magic 121 x 91 Sacramento Kings



Washington Wizards 112 x 115 Brooklyn Nets



Philadelphia 76ers 95 x 118 Miami Heat



Chicago Bulls 119 x 120 Dallas Mavericks



Oklahoma City Thunder 132 x 111 Indiana Pacers



San Antonio Spurs 111 x 121 Boston Celtics