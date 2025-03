Relação entre Abel e Palmeiras é como a de um casamento no fim, diz RMP

Abel Ferreira e Palmeiras parecem não suportar mais as atitudes um do outro, como em um casamento que está chegando ao fim, analisou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo.

O colunista avaliou que a relação de Abel Ferreira tem piorado substancialmente com várias partes do clube recentemente, como os jogadores e a torcida. Na opinião de RMP, a recíproca também parece ser verdadeira.

O Palmeiras estreou no Brasileirão com um empate sem gols com o Botafogo, e o time foi vaiado. Na coletiva após o jogo, Abel Ferreira alfinetou os torcedores palmeirenses.



Sabe o casamento quando está acabando? Que ninguém aguenta mais nada um do outro, mas não separa porque tem uma história, porque tem filhos, e a coisa já azedou? É a sensação que eu tenho. O Abel não está mais com paciência nenhuma com o Palmeiras.

Acho que os jogadores do Abel já não têm mais paciência com ele. [...] E a torcida também começa a não ter paciência com o Abel, que, por sua vez, quer ensiná-la a torcer. Essa maionese já desandou.

Renato Maurício Prado

