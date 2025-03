Brasileirão Feminino: Corinthians marca no fim e empata com Bragantino

O Red Bull Bragantino empatou com o Corinthians por 2 a 2, neste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. A bola rolou no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba.

Paulina abriu o placar e Ana Carla logo ampliou para as mandantes na etapa inicial. Tamires diminuiu no fim do segundo tempo e Gabi Zanotti empatou com gol de pênalti.

O Timão foi para a segunda posição, com 7 pontos. O Bragantino é o sexto colocado, com 5.

O próximo compromisso do Corinthians é o clássico contra o Palmeiras, no dia 12 de abril, disputado na Fazendinha. O Bragantino jogará no dia 13, contra o Real Brasília, na casa das adversárias.

Como foi o jogo

Bragantino eficiente constrói vantagem parcial. Os 10 minutos iniciais mostraram o Corinthians mais ofensivo, mesmo jogando fora de casa, com uma boa tentativa de Andressa Alves defendida por Thalya. Depois disso, praticamente só deu Massa Bruta. A defesa desorganizada das Brabas custou os dois gols da primeira etapa.

Duas falhas, dois gols. Aos 14 minutos, Mariza e Juliete não se entenderam na marcação e deixaram livre Paulina, que recebeu passe longo do meio de campo e carregou até a área. Sem ser pressionada pela goleira Nicole, a atacante finalizou no canto e abriu o placar. Aos 23 minutos, em bola alçada na pequena área, Paulina ganhou de cabeça e ajeitou para o lado. Tamires chegou nela com facilidade após erro no tempo de bola de Paulinha e devolveu para o meio, onde Ana Carla apareceu para marcar de ombro.

Corinthians erra muito, mas reação fica para o final. Se a defesa apresentou falhas na marcação, o ataque alvinegro também não encaixou durante o jogo. Vic Albuquerque e Gabi Zanotti ofereceram perigo, mas acabaram bloqueadas ou errando o alvo. Já na marca de 36 minutos, na sequência de uma bola na trave de Ariel Godoi, Jaque cruzou do lado direito para Johnson, que escorou de cabeça. Thalya espalmou para a frente e a bola sobrou para Tamires, que só empurrou para o gol. Já no finalzinho um pênalti para o Corinthians garantiu o empate. Gabi Zanotti cobrou sem força deslocando a goleira e impediu a primeira derrota das Brabas no campeonato.