Rafael lamenta tropeço no Brasileiro e comenta pressão: "Cabeça tranquila"

Um dos destaques do São Paulo no empate sem gols com o Sport, na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o goleiro Rafael comentou sobre o tropeço de sua equipe diante de mais de 37 mil torcedores no Morumbis.

Rafael protagonizou algumas defesas importantes ao longo dos 90 minutos, mas seus companheiros não foram capazes de alterar o placar. Empatar em casa com um time recém-promovido à Série A não era a estreia dos sonhos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas o goleiro adotou um tom moderado para abordar o tropeço.

"A gente sabe que vestindo a camisa do São Paulo, quando o resultado não vem, a gente vai receber pressão. A pressão é para todos. Somos um grupo. Vence todo mundo, perde todo mundo e empata todo mundo", disse o goleiro tricolor.

"Saímos chateados, porque gostaríamos muito de ter entregado os três pontos para o torcedor, começar com o pé direito o Brasileirão. Mas, temos a cabeça tranquila, porque temos muita condição de ter muitas coisas boas daqui para frente", concluiu Rafael.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.