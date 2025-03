Qual foi a treta que fez a relação de Neymar e Jorge Jesus azedar

Um dos nomes no radar da CBF, Jorge Jesus traz consigo um pacote que envolve treta com Neymar e um lobby próprio — sempre que possível — para ser treinador da seleção brasileira.

A CBF ainda não fez contato direto, mas o português é um dos nomes viáveis para assumir o cargo no momento — considerando o desejo de contratação para a data Fifa de junho.

'Embaçado'

Na entrevista a Romário, ainda antes de voltar ao Santos, Neymar definiu: "O velho é embaçado".

O termo é abrangente. E, no começo do ano, ganhou uma conotação adicional com a crítica que Jesus fez a Neymar por conta da condição física do jogador.

"É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe". Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, em janeiro de 2025

Esse foi o principal conflito público entre o técnico e o camisa 10 — que podem se reencontrar se a CBF avançar nas negociações com o português para treinar a seleção. O brasileiro já tinha ficado fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita.

Neymar não gostou do que disse Jesus. Alegou que tentava mostrar nos treinos que estava apto. "Quando fazia coletivos, quem decidia era eu", contou o jogador à CazéTV, depois da estreia no Santos, em fevereiro. Ambos podem manter as aparências, mas a relação no fim da passagem do astro pelo clube saudita não era das melhores.

O campo é o único lugar onde eu consigo me defender Neymar

No momento, Neymar tenta se recuperar de uma lesão muscular na coxa que o tirou da reta final do Paulistão e da convocação de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Neymar dá bolo na boca de Jorge Jesus no Al Hilal Imagem: Divulgação/Al Hilal

A queda de Dorival é justamente o que gera a discussão ao redor de Jesus e mais um movimento do treinador para se aproximar da CBF.

Jesus é "um cara muito sincero", como admitiu Neymar. E nessa dinâmica sem freio na língua, já sobrou até para a própria CBF, quando houve a primeira convocação de Fernando Diniz, em agosto de 2023.

"Não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar".

Neymar adora estar na seleção. Jogou e bem. Fez dois gols, quebrando o recorde de Pelé em jogos oficiais: é quem tem mais gols com a amarelinha.

A comissão técnica, na época, não curtiu a previsão negativa de Jesus sobre Neymar. Bancou a informação que tinha diretamente do jogador e deu certo.

E a CBF?

A CBF sabe bem como Jesus se comporta. Agora, tão longo saiu o sinal da demissão de Dorival, Jesus já se movimentou. Obviamente, isso chega à CBF.

Quem está próximo a Ednaldo aponta ao UOL que presidente não gosta muito do lobby de Jesus, como se o técnico estivesse forçando uma situação. Mas isso não o tira do páreo.

Ednaldo negou na sexta-feira que já tivesse feito qualquer contato. O próprio Jorge Jesus admitiu a Mauro Cezar Pereira, no UOL, que tampouco tinha recebido qualquer contato da CBF.

Nessa, Jesus aproveitou para dizer que não tem problema com Neymar, sinalizando paz, caso o jogador ainda guarde mágoa. Neymar, por sua vez, se esquiva de entrar no debate público sobre o futuro técnico da seleção.

"Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou jogador. Não me bote nessa não, estou fora", disse o camisa 10 do Santos ao Charla Podcast.

Os próximos passos indicarão se o interesse do técnico e conveniência da CBF por alguém que possa vir antes de junho vão resultar em um contrato pensando na Copa do Mundo.

Outros nomes portugueses na lista de desejos da CBF, inicialmente, são Artur Jorge e Abel Ferreira.