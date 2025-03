Punhos levantados: jogadores de Palmeiras e Botafogo se unem contra racismo

Palmeiras e Botafogo se uniram em uma ação em combate contra o racismo. Jogadores de ambos os clubes levantaram os punhos antes do início da partida deste domingo (30), válida pela 1ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

O que aconteceu

A ação dos jogadores de Palmeiras e Botafogo ocorreu durante o minuto de silêncio antes do início da partida. Todos os jogadores levantaram os punhos, um gesto icônico da luta antirracista. O árbitro Ramon Abatti Abel e os auxiliares também acompanharam os jogadores.

O gesto das equipes ocorre após episódios de racismo no futebol sul-americano. No início de março, Luighi, do sub-20 do Palmeiras, foi chamado de "macaco" por torcedores do Cerro Porteño durante partida da Libertadores da categoria.

Nas redes sociais, as equipes se manifestaram sobre a ação conjunta. Em suas redes sociais, o Palmeiras postou uma imagem com a frase "Todos contra o racismo", e em post disse que "dentro e fora de campo, não existe espaço para a discriminação".

Dentro e fora de campo, não existe espaço para a discriminação! Basta de racismo!



CEO do Botafogo, Thairo Arruda falou a causa em parceria com o Palmeiras. "Estamos fazendo história. Nós viemos aqui hoje unidos contra o racismo", disse Thairo.

O CEO do Fogão revelou que o caso envolvendo Luighi tocou membros do Botafogo, incluindo o goleiro John, que é negro. "O caso envolvendo o Luighi tocou a gente, tocou o coração do John. Ele inclusive disse que chegou a chorar vendo a entrevista do Luighi e me pediu que a gente fosse mais atuante nessa causa", explicou o CEO do Botafogo.