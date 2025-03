Praia Clube e Universidade Mackenzie conquistam o Troféu Adhemar Ferreira da Silva

O Praia Clube foi o campeão do Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo, encerrado neste domingo, após três dias de competição no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA).

A equipe de Uberlândia somou 313 pontos e também venceu a disputa feminina, com 174 pontos. No masculino, fez 139 pontos e ficou com a segunda posição, atrás apenas do Pinheiros, que, inclusive, foi o vice-campeão geral, com 302 pontos. O Instituto de Atletismo de Balneário Camboriú fechou o pódio, com 135 pontos.

Os atletas olímpicos Luiz Maurício Dias da Silva, do Praia Clube, e Andressa Oliveira de Morais, do Pinheiros, foram escolhidos como o melhor índice técnico da competição. Ambos encerraram o torneio com marcas no top 10 do ranking mundial.

Luiz Maurício, recordista sul-americano do lançamento do dardo, venceu a prova no sábado, com a marca de 82,03 m, a oitava melhor do ano. Andressa, por sua vez, conquistou o ouro do lançamento de disco neste domingo, com 62,06 m, nono melhor resultado em 2025.

Entre as universidades, o Mackenzie, de São Paulo, se sagrou campeão, com a soma de 420,75 pontos na classificação geral. A universidade venceu no masculino e no feminino. A Universidade Estadual de Maringá, do Paraná, e a Universidade Federal do Espírito Santo fecharam o top-3.