Porto vence o Estoril e se mantém na briga pela Liga dos Campeões

Pela 27ª rodada do Campeonato Português, o Porto venceu o Estoril por 2 a 1, neste domingo. Os gols da vitória da equipe visitante foram marcados por Omorodion e Rodrigo Mora. Begraoui diminuiu para os donos da casa.

Com a vitória, os Dragões alcançaram a terceira posição na competição, com 56 pontos, seis a menos que o vice-líder Benfica, o primeiro time da zona de classificação para a Champions League. O Estoril é o nono colocado com 36 pontos conquistados.

Pela próxima rodada da Liga Nacional, o Porto terá o clássico diante do Benfica, no domingo. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Já o Estoril visita o AVS no Estádio Clube Desportivo das Aves, na sexta-feira, às 16h15, também pelo Português.

Os gols do jogo

Com um pênalti marcado a favor do time da casa, aos 15 minutos da primeira etapa, o centroavante Yanis Begraoui foi para a cobrança e, tomando pouca distância da bola, bateu de chapa, colocando a bola à esquerda do goleiro: 1 a 0 Estoril.

Também de pênalti, aos 45 do primeiro tempo, Samu Omorodion fez uma paradinha e bateu rasteira no lado direito do goleiro, para empatar o confronto.

Aos 19 da segunda etapa, Rodrigo Mora arrancou pelo lado esquerdo e tocou de calcanhar para Francisco Moura, que fazia a ultrapassagem em direção à linha de fundo. De primeira, o lateral devolveu para Rodrigo, que driblou o zagueiro Eustáquio na área e estufou as redes com um chute potente para virar o marcador em favor do Porto.