Persistente! Michael Chandler planeja novo desafio a Conor McGregor

Nem mesmo com todos os sinais indicando chances cada vez menores de um retorno de Conor McGregor ao UFC se concretizar, incluindo o fato do próprio astro irlandês colocar sua carreira como lutador em segundo plano para priorizar uma possível candidatura à presidência do seu país, Michael Chandler mantém viva a esperança de medir forças com o rival no octógono. Prova disso é que o americano já tem em mente um novo plano para tentar atrair a atenção de 'Notorious'.

Em recente entrevista ao site 'Covers', Chandler ignorou os indícios e reiterou sua crença de que o duelo contra McGregor ainda pode sair do papel. E no que depender dele, todos os artifícios necessários para convencer o ex-campeão do UFC a voltar a competir no octógono mais famoso do mundo serão usados, a começar por um novo desafio programado para o dia 12 de abril.

Na data em questão, o americano entrará em ação no card do UFC 314, em Miami (EUA), para encarar o inglês Paddy Pimblett, no 'co-main event' do show. E mesmo focado no compromisso contra o rival em ascensão no peso-leve (70 kg), Chandler já prepara um novo discurso de convocação para tentar programar novamente um combate contra McGregor, que já chegou a ser marcado para o ano passado, mas foi cancelado devido a uma lesão do irlandês.

"Eu vou fazer meu trabalho no dia 12 de abril e depois vou desafiar Conor novamente, e vamos ver se ele volta algum dia. Eu tenho muitos críticos e muitas pessoas que fazem piada de todo o processo, que ainda vão comprar o pay-per-view ou aparecer pessoalmente na T-Mobile Arena, ou onde quer que seja, então, isso realmente não importa. Tudo que sei é que eu quero ver Conor ser um homem de palavra. Se Conor voltar este ano, eu vou enfrentá-lo", afirmou Chandler.

Aspirações políticas de McGregor

A recente guinada em direção a uma possível carreira política de Conor McGregor pode atrapalhar ainda mais os planos de Michael Chandler. Isso porque, de acordo com o próprio astro irlandês, seu interesse na corrida presidencial na Irlanda, seu país natal, deve deixar sua carreira como lutador do UFC em 'stand by'.

