Alívio ou angústia: Palmeiras estreia no Brasileiro contra pesadelo de 2024

O Palmeiras faz sua estreia no Brasileirão hoje, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, contra o seu carrasco do ano passado: o Botafogo. O time de John Textor eliminou o Alviverde da Copa Libertadores e ainda venceu o jogo na casa alviverde, resultado que determinou o campeonato nacional do ano passado.

A equipe de Abel Ferreira pode aliviar o mal momento após o vice do Paulistão com desempenho ruim ou piorar ainda mais a relação com o seu torcedor — que ainda não sabe o que é ver uma grande atuação do time esse ano.

Por que vitória simboliza alívio?

Raphael Veiga comemora com a torcida do Palmeiras o gol marcado contra o São Paulo na semifinal do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Palmeiras não venceu nenhum dos quatro jogos contra o Botafogo no ano passado e tem a chance de dar o troco logo na estreia do Brasileirão. No Brasileiro do ano passado foram duas vitórias do Botafogo (1 a 0 e 3 a 1), e na Copa Libertadores uma vitória alvinegra e um empate (2 a 1 e 2 a 2).

O Alviverde pode deixar de ser freguês do Botafogo na Era Textor. Na Era Textor e Leila Pereira, as equipes se enfrentaram oito vezes (com três vitórias palmeirenses, quatro do Botafogo e um empate). O problema é que duas dessas vitórias do Palmeiras foram em 2022, a mais recente foi em 2023 — na histórica virada por 4 a 3, no Nilton Santos, que levou o time de Abel para o título.

Além disso, é a a chance que o Palmeiras tem de dar uma resposta ao seu torcedor em um jogo grande, contra o atual campeão nacional e da Libertadores. No Brasileirão do ano passado, o Palmeiras teve uma vitória, quatro derrotas e cinco empates contra equipes do G6.

E nos clássicos que disputou no Paulista só venceu dois (2 a 1 contra o Santos e 1 a 0 contra o São Paulo), empatou três (1 a 1 e 0 a 0 contra o Corinthians, 0 a 0 contra o São Paulo) e perdeu um (1 a 0 contra o Corinthians). Em nenhum dos jogos o desempenho convenceu ou agradou.

E a angústia?

Murilo lamenta vice do Palmeiras no Paulistão contra o Corinthians Imagem: EDUARDO CARMIM/ESTADÃO CONTEÚDO

A torcida já está impaciente com o desempenho muito irregular e pela derrota na final contra o Corinthians. Uma derrota para o Botafogo, principal algoz do ano passado, mais uma vez em casa, potencializaria ainda mais essa insatisfação na arquibancada.

O Palmeiras terá a partir de abril a primeira maratona de jogos da temporada, e quer deixar o estadual para trás — mas isso não será possível com uma derrota para o Botafogo. Serão oito jogos em 30 dias, o recorde neste início de ano com jogos da Copa Libertadores e do Brasileirão. A equipe tem viagens para o Peru, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e Bolívia.

Por fim, um novo revés indica que Abel Ferreira ainda está longe de encontrar o Palmeiras ideal na temporada. O técnico aguarda o retorno de Paulinho, Gustavo Gómez e Maurício, lesionados, para conseguir montar um time mais competitivo.