Palmeiras joga mal, é vaiado em casa e sai no lucro em empate com Botafogo

Palmeiras e Botafogo empataram por 0 a 0, na tarde de hoje, no Allianz Parque, em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão.

A equipe de Abel Ferreira fez um 1º tempo muito ruim, e o Botafogo perdeu diversas chances para marcar. Weverton fez ao menos duas grandes intervenções e o time foi vaiado na saída para o intervalo.

No entanto, Abel mudou o time e equilibrou as ações na etapa final. Flaco López perdeu o gol do jogo nos minutos finais do 2º tempo. A torcida também vaiou a equipe após o apito final.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Atual campeão, o Botafogo também estreia na Libertadores, mas na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra a Universidad de Chile, no estádio Nacional de Chile, em Santiago.

Palmeiras joga mal, e Weverton evita vitória parcial do Botafogo

Igor Jesus, do Botafogo, finaliza enquanto é observado por Murilo, do Palmeiras, em jogo pelo Brasileirão Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Abel Ferreira escalou o estreante Lucas Evangelista e Richard Ríos como dupla de volantes, totalmente diferente do jogo decisivo contra o Corinthians, quando jogaram Aníbal Moreno e Emiliano Martínez.

A expectativa era de um time mais criativo no setor e que ajudasse mais Raphael Veiga na armação, mas não foi o que aconteceu. O Botafogo explorou os contra-ataques e aproveitou um Palmeiras bagunçado para criar as melhores chances.

O Alvinegro teve 9 finalizações nos primeiros 45 minutos de jogo, com 4 no alvo, e se não fosse Weverton, a equipe teria ido para o intervalo com a vantagem no placar. Igor Jesus, duas vezes, e Savarino, tiveram as melhores chances, mas a primeira parte acabou empatada por 0 a 0.

O Palmeiras só acertou o gol uma vez, em chute de muito longe de Evangelista, que não deu trabalho a John.

Palmeiras fez 2º tempo ok e viu Flaco López perder chance do jogo

Abel Ferreira mudou o time na segunda parte e a equipe melhorou com Felipe Anderson jogando na vaga de Raphael Veiga.

A equipe conseguiu equilibrar as ações e só sofreu uma vez: quando Savarino saiu cara a cara com Weverton, mas acabou adiantando demais.

O Palmeiras teve a chance do jogo aos 42 minutos do 2º tempo com Flaco López. O argentino saiu cara a cara com John, mas chutou em cima do goleiro e deixou o Allianz Parque muito irritado.

Gramado do Allianz Parque chamou atenção no confronto

Foto do gramado do Allianz Parque antes do jogo entre Palmeiras e Botafogo Imagem: Flavio Latif/UOL

O gramado sintético do Palmeiras apresentou falhas e aspecto de grama "seca" antes e durante a partida. Um funcionário que trabalha no estádio explicou que o gramado está assim porque "a cortiça está mais alta", e disse que "quando molhar, melhora". O piso passou por uma manutenção nesta semana e por isso ficou com esse aspecto — e não por shows ou eventos.

Lances importantes

Igor Jesus quase abre o placar para o Botafogo. Aos 14 minutos do 1º tempo, Igor Jesus recebeu sem ângulo e bateu cruzado, a bola desviou na defesa e quase complicou Weverton. O goleiro palmeirense rebateu para o meio e precisou correr para se recuperar no lance.

Botafogo chega com perigo mais uma vez. Aos 28 minutos do 1º tempo, Vitinho buscou a linha de fundo, cruzou para trás, e Igor Jesus finalizou de primeira. Weverton fez grande defesa e, no rebote, Savarino chutou para fora. A melhor chance do 1º tempo.

Palmeiras responde com Estêvão. Aos 31 minutos do 1º tempo, Estêvão recebeu no bico da área, limpou para a perna esquerda e bateu colocado no canto oposto. A bola passou com muito perigo ao gol de John.

Weverton e Piquerez salvam o Palmeiras. Aos 46, o Botafogo puxou belo contra-ataque, Savarino disparou até a área e bateu cruzado para defesa de Weverton. A bola sobraria limpa para Artur, mas Piquerez chegou rasgando e salvou o Alviverde.

Savarino adianta demais e perde chance cara a cara com Weverton. Aos 19 minutos do 2º tempo, Artur ganhou de Estêvão e virou o jogo para Savarino ficar completamente livre, cara a cara com Weverton, mas no último toque na bola o camisa 10 adiantou demais e a bola ficou com o goleiro palmeirense.

Vitor Roque perde chance sozinho. Aos 28 minutos do 2º tempo, Lucas Evangelista cruzou pela esquerda, o camisa 9 apareceu sozinho, mas cabeceou muito mal e a bola subiu demais.

Flaco López perde chance inacreditável. Aos 42 minutos do 2º tempo, Flaco López ganhou de Jair, ficou frente a frente com John, mas finalizou em cima do goleiro. O camisa 1 do Botafogo salvou a equipe.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 BOTAFOGO

Data e horário: 30 de março, às 16h00 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Público: 30.347

Renda: R$ 2.802.427,70

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Thiaggo Americano Labes

VAR: Wagner Reway



Cartões amarelos: Estêvão, Mayke e Murilo (PAL); Artur, Matheus Martins e Alexander Barboza (BOT)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos (Emiliano Martínez), Raphael Veiga (Felipe Anderson); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Newton); Artur (Santiago Rodríguez), Savarino (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.