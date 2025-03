Palmeiras larga no Brasileirão empatando com o Botafogo e é vaiado no Allianz

O duelo entre os dois últimos campeões brasileiros terminou empatado. Neste domingo, Palmeiras e Botafogo ficaram apenas no 0 a 0, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López até teve uma ótima chance de marcar no fim, mas, cara a cara com John, parou no goleiro. Após o apito final, torcedores do Verdão vaiaram o time, que amargou o vice do Paulistão na última quinta-feira.

Com o resultado, ambas os clubes somam um ponto. Os paulistas aparecem, momentaneamente, em nono lugar. Os cariocas estão na oitava colocação.

As equipes voltam as suas atenções agora para a Libertadores. O Palmeiras visita o Sporting Cristal-PER na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília). Na quarta, o Botafogo pega a Univesidad de Chile, às 21h30, fora de casa.

Já o próximo desafio do Verdão pelo Brasileirão será no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30. O Glorioso encara o Juventude, no Nilton Santos, às 21 horas do sábado.

O jogo

O jogo começou em um ritmo lento no Allianz Parque. Jogando em casa, o Verdão até tentou se impor, mas sofreu para ser criativo. Do outro lado, o Glorioso buscou cadenciar a partida e, aos poucos, foi se lançando ao ataque.

A primeira chegada, inclusive, foi dos cariocas. Com 14 minutos, Igor Jesus recebeu bom passe na área e chutou cruzado. Weverton defendeu em dois tempos. Mais tarde, Patrick de Paula aproveitou a sobra na meia-lua e chutou por cima.

Aos 28, Vitinho desceu até a linha de fundo pela direita e cruzou na medida para Igor Jesus, livre na marca do pênalti. O atacante bateu de primeira, porém parou em ótima defesa de Weverton. No rebote, Savarino tirou tinta da trave.

O Palmeiras respondeu aos 31 minutos. Estêvão foi acionado na ponta direita, cortou a marcação e finalizou cruzado. A bola passou pelo lado, com perigo.

No fim, o Botafogo ainda teve mais duas chances para abrir o placar. Com o relógio marcando 45, Savarino arrematou de fora e parou em Weverton. Instantes depois, o goleiro brilhou mais uma vez, novamente em conclusão do atacante, após jogada construída em rápido contra-ataque.

O segundo tempo começou ainda mais morno. O Palmeiras dominou a posse de bola, mas seguiu sofrendo com a falta de criatividade. Não à toa, a primeira finalização da etapa final saiu após um vacilo dos rivais. Com 14 minutos, Veiga recuperou a posse já no campo de ataque e chutou sem força para a defesa de John.

O Botafogo, por sua vez, seguiu explorando os contra-ataques. Aos 19, Savarino teve uma ótima chance de marcar. O atacante saiu com muita liberdade pela direita, porém adiantou demais a bola e perdeu para Weverton. Mais tarde, Igor Jesus recebeu cruzamento na área e bateu por cima.

Com 28 minutos, foi a vez do Verdão perder uma chance clara. Vitor Roque apareceu sozinho na área após lançamento e cabeceou sem direção.

Já aos 42, Flaco López teve a melhor chance do jogo. O atacante invadiu a área sozinho, cara a cara com John, mas finalizou em cima do goleiro, que evitou o gol. No rebote, o botafoguense ainda defendeu mais uma. Assim, o jogo terminou empatado.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP



Data: 30 de março de 2025 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Lopes (SC)



VAR: Wagner Reway (ES)



Cartões amarelos: Murilo, Mayke (Palmeiras); Barboza, Artur (Botafogo)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Micael e Piquerez; Richard Ríos (E. Martinez), Lucas Evangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque(Flaco Lopez)



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Newton); Artur (Santiago Rodríguez), Savarino (Matheus Martins) e Igor Jesus.



Técnico: Renato Paiva