Palmeiras busca vencer Botafogo pela primeira vez desde virada histórica

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Botafogo - atual campeão da competição -, no Allianz Parque. O Verdão busca, no duelo, encerrar com um jejum contra o rival que perdura desde a virada histórica, em 2023.

Em novembro de 2023, o Palmeiras, em uma noite épica, bateu o então líder Botafogo por 4 a 3, em pleno Nilton Santos. Amplamente dominado na etapa inicial, quando saiu perdendo por 3 a 0, a equipe de Abel Ferreira buscou a virada e se manteve viva na briga pelo título do Brasileiro.

A distância entre as equipes, na ocasião, diminuiu para três pontos. No final do torneio, o Verdão ergueu a taça, em uma temporada para os torcedores do Glorioso esquerecerem.

Porém, desde então, o Botafogo tem se dado melhor nos confrontos contra o Palmeiras. No total, foram quatro jogos, com três vitórias dos cariocas e um empate.

Pelo Brasileirão de 2024, no qual o Botafogo sagrou-se campeão e o Palmeiras ficou com o vice, o Glorioso venceu dos dois jogos. No primeiro turno, pela 17ª rodada, os cariocas venceram por 1 a 0, no Nilton Santos e, no returno, pelo 36º compromisso, triunfaram por 3 a 1, no Allianz Parque.

As duas equipes também travaram duelo válido pelas oitavas de final na Libertadores. O campeão Botafogo despachou o Palmeiras pelo agregado de 4 a 3, com uma vitória por 2 a 1 no Rio de Janeiro e um empate suado de 2 a 2 em São Paulo.

Agora, as expectativas se renovam e os dois últimos campeões do Brasil têm uma nova história a escrever. A abertura acontece no Allianz Parque, neste domingo.

Últimos quatro confrontos entre Palmeiras e Botafogo:

Palmeiras 1 x 3 Botafogo - Rodada 36 do Brasileirão 2024



Palmeiras 2 x 2 Botafogo - Volta das oitavas de final da Libertadores 2024



Botafogo 2 x 1 Palmeiras - Ida das oitavas de final da Libertadores 2024



Botafogo 1 x 0 Palmeiras - Rodada 17 do Brasileirão 2024