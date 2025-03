Organizada do Palmeiras pede silêncio a Leila e critica Abel Ferreira

Neste domingo, antes da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a Mancha Verde emitiu um comunicado em suas redes sociais. A organizada realizou algumas cobranças, direcionadas à diretoria e ao técnico Abel Ferreira.

A torcida criticou recentes falas de Leila Pereira e afirmou que está em contagem regressiva para que o seu mandato chegue ao fim.

"O silêncio, às vezes, é uma virtude. No seu caso, seria um favor. Cada vez que você fala, desrespeita a história da S.E. Palmeiras. O tempo está passando, e a contagem regressiva já começou. Fique tranquila, porque todo mês lembraremos a você e a todos quantos dias faltam para que seu ciclo como presidente chegue ao fim - e, com ele, sua presença na história do Palmeiras", escreveram.

O técnico Abel Ferreira também foi citado na nota. Apesar do currículo vitorioso na equipe, o treinador foi lembrado de que "nem o maior treinador da nossa história é maior do que o Palmeiras".

"O Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada. Seu papel é claro: treinar o time, recuperar o vestiário e trazer de voltar a nossa mentalidade vencedora", publicaram.

Os torcedores também criticaram o destempero do português à beira do campo. Na última quinta-feira, no vice do Campeonato Paulista, Abel foi expulso durante o segundo tempo.

"A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo - e isso tem custado caro", escreveram.

"Tenha postura, cobrem que precisa ser cobrado e pare de proteger Leila (Pereira) e (Anderson) Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento de Estevão", ampliaram.

Por fim, os palmeirenses pediram para que o comandante peça demissão caso não esteja feliz.

"Você já assinou um pré-contrato e voltou atrás, prejudicando o clube financeiramente. Se não está feliz, peça para sair. Afinal, ciclos não se encerram? Lembrando que trabalha no Brasil ganhando salário Europeu (não está fazendo favor)", declararam.

Os conselheiros do Palmeiras também foram incluídos no protesto. A Mancha listou os nomes de alguns membros e cobraram mais atitudes dos mesmos.

"Diferente de Leila e Abel, que não são palmeirenses e logo estarão fora, os chamados "conselheiros de arquibancada" não terão o mesmo destino silencioso. A cobrança começa agora", disseram.

"Hoje, muitos trocam essa missão por cargos e privilégios, se curvando diante da toda poderosa empresária. Alguns vieram da arquibancada, mas escolheram o cargo em vez do clube. Isso não vai parar por aqui e vamos continuar expondo o nome dos conselheiros omissos. Se vocês não gostam da gente, saibam que nós não gostamos de vocês. Mas aqui, o único amor que importa é pelo Verdão", finalizaram.

Vice-campeão paulista, o Palmeiras inicia a sua trajetória no Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Botafogo. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 16 horas (de Brasília).

Mancha proibida de frequentar estádios

A Mancha Alviverde está proibida de frequentar os estádios. A decisão foi tomada em meio à investigação da emboscada que deixou um cruzeirense morto e 17 feridos no fim de outubro.

Os membros da organizada podem ir aos jogos, mas não estão autorizados a usar camisas, faixas e bandeiras ligadas à torcida. O ex-presidente da Mancha Verde, Jorge Luís, e mais 19 homens são apontados como os responsáveis pelo planejamento do conflito.

Veja a nota da Mancha Verde na íntegra: