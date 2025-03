Napoli vence Milan e segue caça à líder Inter de Milão no Italiano

O Napoli venceu o Milan por 2 a 1 neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da equipe do Sul da Itália foram marcados por Matteo Politano e Romelu Lukaku. Jovic descontou para o time rossonero.

Com o resultado, o Napoli foi a 64 pontos e segue na caça à líder Inter de Milão, que aparece logo à frente, com 67 tentos. Restando oito rodadas para o fim do Campeonato Italiano, a disputa pelo título está completamente em aberto.

Os gols

O Napoli precisou de somente um minuto para abrir o placar contra o Milan. Di Lorenzo recebeu pela direita e fez um lindo lançamento para Politano, que recebeu nas costas da marcação e, da entrada da área, soltou a bomba, sem chances para o goleiro Maignan.

Aos 19 minutos o Napoli ampliou sua vantagem na partida. Gilmour recebeu na intermediária e deu passe açucarado para Lukaku, dentro da área, dominar e bater no cantinho, vendo a bola bater na trave antes de morrer no fundo das redes.

Somente na reta final do segundo tempo que o Milan conseguiu ir às redes. Aos 39 minutos, Jovic recebeu cruzamento rasteiro de Theo Hernández e completou de primeira para descontar e dar números finais ao duelo em Nápoles.

O Napoli volta a entrar em campo somente no dia 7 de abril, segunda-feira, quando visita o Bologna, às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Milan, por sua vez, terá pela frente terá o clássico contra a Inter de Milão na próxima quarta-feira, às 16h, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália.