Jardim elogia performance do Cruzeiro, mas alerta para falta de concentração do time no primeiro tempo

Com gols de Dudu e Gabigol, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1 neste sábado, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim elogiou a atuação da Raposa em casa, salientando que agora a equipe precisa continuar com este mesmo espírito nos próximos duelos.

"É um processo, em que começamos neste sábado e precisamos dar uma continuidade. A partir de agora teremos apenas futebol de alto nível, com muita qualidade, atitude. Precisamos continuar com esse espírito de grupo como jogamos. Neste sábado atuaram 15 atletas e todos eles foram importantes", disse o técnico português.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Porém, nem só de elogios foi feita a coletiva do treinador cruzeirense. Leonardo Jardim salientou que não gostou dos últimos minutos da Raposa no primeiro tempo, quando, mesmo após Cássio defender um pênalti, o Cruzeiro deixou o Mirassol diminuir o placar.

"Não, não gostei dos últimos dez minutos do primeiro tempo, porque perdemos a nossa pressão no jogo e deixamos o adversário controlar as ações. Porém, eu acredito numa progressão", reforçou Jardim.

Com a vitória, o Cruzeiro iniciou o Campeonato Brasileiro com três pontos logo em seu primeiro jogo. O próximo duelo da Celeste na competição é no dia 6 de abril, domingo, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília). Antes, a Raposa jogará pela Copa Sul-Americana diante do Unión Santa Fé-ARG, fora de casa, às 19h.